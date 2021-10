Κοινωνία

Οικογένεια Φύσσα: Να μην θρηνήσουμε άλλους νεκρούς της ναζιστικής βίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το μήνυμα της οικογένειας Φύσσα με αφορμή τη συμπλήρωση ενός έτους από την καταδίκη της Χρυσής Αυγής.

Μήνυμα για τον ένα χρόνο από την καταδίκη της Χρυσής Αυγής στέλνει η οικογένεια του Παύλου Φύσσα, μέσω των συνηγόρων της.

Με αφορμή τα όσα έχουν διαδραματιστεί τις τελευταίες ημέρες, η οικογένεια Φύσσα δηλώνει πως «ένα χρόνο μετά την έκδοση της ιστορικής απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών, και ενώ επιτέλους η ελληνική δικαιοσύνη έδειξε αποφασιστικότητα στην τιμώρηση εγκλημάτων με ναζιστικό κίνητρο, τα γεγονότα των τελευταίων ημερών μας δείχνουν ότι ο αγώνας πρέπει να είναι συνεχής και επίμονος.

Η νίκη εντός της δικαστικής αίθουσας αποτελεί ένα μήνυμα πως οι φυσικοί και ηθικοί αυτουργοί αντίστοιχων εγκλημάτων δεν θα μένουν πλέον ατιμώρητοι, πως το κράτος δεν μπορεί να τους παράσχει ισόβια ασυλία και κάλυψη ενώ παράλληλα αποτελεί και ένα μάθημα προς όλους μας ότι η ανοχή σε αντίστοιχες εκδηλώσεις μπορεί να αποβεί μοιραία.

Σε μία χρονική συγκυρία που η ατζέντα της Χρυσής Αυγής προωθείται ακόμα και από κυβερνητικούς παράγοντες, προφέροντας έδαφος για εκδήλωση νέων φαινομένων βίας, καλούμαστε όλοι να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων ώστε να μην θρηνήσουμε και άλλους νεκρούς της ναζιστικής βίας.

Είμαστε όλες και όλοι εδώ για να ορθώσουμε και πάλι στο ανάστημά μας αν χρειαστεί απέναντι σε τέτοια φαινόμενα, με τα μέσα που διαθέτει ο καθένας μας και χωρίς να ξεχνάμε την πικρή εμπειρία των προηγούμενων ετών».

Ειδήσεις σήμερα:

Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο: σοβαρά επεισόδια στο Σύνταγμα

Παφίλης για Μπογδάνο: δεν είπα ότι η ΝΔ είναι κόμμα απόγονος των ταγματασφαλιτών (βίντεο)

ΗΠΑ - Τέξας: Πυροβολισμοί σε λύκειο (βίντεο)