Σεισμός στην Κρήτη: Άνοιξε η πλατφόρμα για ενίσχυση στους σεισμόπληκτους

Άνοιξε η πλατφόρμα arogi.gov.gr. Το ύψος της ενίσχυσης και η τα δύο βήματα για την καταβολή της.

Σε εφαρμογή τέθηκε η ηλεκτρονική πλατφόρμα https://arogi.gov.gr/ για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στα μέτρα στήριξης, που αφορά τους σεισμόπληκτους της Κρήτης.

Το Υπουργείο Οικονομικών, σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με την έκδοση σχετικών αποφάσεων (ΦΕΚ 4618/Β/6-10-2021, 4619/Β/6-10-2021, 4620/Β/6-10-2021), προχωράει άμεσα στην ενεργοποίηση των μέτρων για τη στήριξη των πληγέντων από τον σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου 2021 στην Περιφέρεια Κρήτης.

Μέσω της πλατφόρμας, τα νοικοκυριά, οι επιχειρήσεις και οι ιδιοκτήτες ακινήτων που επλήγησαν από τον σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου 2021 στην Κρήτη, μπορούν να υποβάλουν αίτηση, προκειμένου να τους χορηγηθεί έκτακτη εφάπαξ οικονομική ενίσχυση, ως πρώτη αρωγή από το Υπουργείο Οικονομικών.

Όπως αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση, οι πληγέντες από τον σεισμό συμπολίτες μας μπορούν, μέσω της υποβολής μίας ενιαίας αίτησης, η οποία συνιστά ταυτοχρόνως και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α' 75), ως προς την αλήθεια του περιεχομένου της, να ζητήσουν:

ενίσχυση ως έναντι της στεγαστικής συνδρομής,

ενίσχυση για την αποζημίωση της οικοσκευής,

ενίσχυση ως έναντι της επιχορήγησης για τις ζημιές σε εξοπλισμό και μέσα παραγωγής.

Το ύψος της ενίσχυσης ανέρχεται σε έως:

6.000 ευρώ για αποζημίωση οικοσκευής ανά κατοικία,

8.000 ευρώ για την αντιμετώπιση ζημιών σε επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς, συμπεριλαμβανομένων και των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, με εγκαταστάσεις,

14.000 ευρώ για στεγαστική συνδρομή, σε ιδιοκτήτες κτιρίων που επλήγησαν από τον σεισμό.

Κατά την υποβολή της αίτησης, εμφανίζονται τα ακίνητα των ιδιοκτητών που, σύμφωνα με τη δήλωση Ε9 τους, βρίσκονται στις πληγείσες περιοχές και οι ιδιοκτήτες δηλώνουν, ανά ακίνητο, την έκταση των ζημιών και τη χρήση του (ιδιόχρηση, μίσθωση κ.λπ.). Με βάση τα στοιχεία που δηλώνονται σε κάθε βήμα της αίτησης, υπολογίζονται αυτόματα οι σχετικές ενισχύσεις και στο τέλος εμφανίζεται το συνολικό ποσό για κάθε δικαιούχο.

Σε ό,τι αφορά την αποζημίωση οικοσκευής για τους ενοικιαστές, η καταβολή της ενίσχυσης γίνεται σε δύο βήματα:

Ο ιδιοκτήτης δηλώνει ότι το ακίνητο είναι μισθωμένο, παραπέμποντας στη σχετική δήλωση μίσθωσης. Με βάση αυτό, προκύπτει ο πρώτος από τους μισθωτές (σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι του ενός), ο οποίος θα λάβει το συνολικό ποσό αποζημίωσης για την αποκατάσταση της οικοσκευής. Την επόμενη ημέρα, ο μισθωτής ενημερώνεται, μέσω σχετικού μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ότι υπάρχει για αυτόν αίτηση - δήλωση αποζημίωσης οικοσκευής στην πλατφόρμα arogi.gov.gr, εισέρχεται στην πλατφόρμα, αποδέχεται την αίτηση και καθίσταται οριστικά δικαιούχος.

Σε πρώτη φάση, η πλατφόρμα arogi.gov.gr δέχεται αιτήσεις για περιοχές των Δήμων Μινώα Πεδιάδας και Αρχανών - Αστερουσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης που έχουν πληγεί καθοριστικά από τον σεισμό, όπως αυτές καθορίζονται στις σχετικές Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις. Σε δεύτερη φάση η πλατφόρμα θα επεκταθεί, κατά τις επόμενες εβδομάδες, και για τους πληγέντες στις λοιπές περιοχές που έχουν χτυπηθεί από τον σεισμό, παράλληλα με την πρόοδο των αυτοψιών των αρμόδιων υπηρεσιών στις περιοχές.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι η 5η Νοεμβρίου 2021.

Επισημαίνεται ότι για την καταβολή των οικονομικών ενισχύσεων οι δικαιούχοι χρειάζεται να έχουν δηλώσει τον τραπεζικό λογαριασμό τους (IBAN) στο myAADE (myaade.gov.gr). Η αίτηση εκδίδεται σε αρχείο pdf με QR code, ώστε να επιβεβαιώνεται άμεσα η εγκυρότητά της.

H ανακοίνωση καταλήγει «η Κυβέρνηση και το Υπουργείο Οικονομικών αποδεικνύουν έμπρακτα, για ακόμη μια φορά, ότι ανταποκρίνονται γρήγορα και αποτελεσματικά στις ανάγκες των πληγέντων συμπατριωτών μας. Με γνώμονα την ταχύτερη και μεγαλύτερη δυνατή ανακούφισή τους, ενεργούμε έγκαιρα, αποζημιώνουμε άμεσα και στηρίζουμε γενναία τα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις και τις περιοχές που επλήγησαν από τον σεισμό στην Κρήτη».

