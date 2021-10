Παράξενα

Ναυτικός έκρυψε χρήματα σε… τσιγάρα (εικόνες)

Ο Μπαρτ, ο ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος, ανακάλυψε το παράνομο… φορτίο.

Έναν ιδιαίτερα έξυπνο τρόπο σκαρφίστηκε Έλληνας ναυτικός για να περάσει παράνομα στη χώρα μας 30.000 ευρώ.

Αποβιβάστηκε στο Ελευθέριος Βενιζέλος, προερχόμενος από το Ντουμπάι, και έχοντας κρύψει το συγκεκριμένο ποσό και 500 δολάρια ΗΠΑ, σε πακέτα από τσιγάρα, συσκευασμένα σε κούτες, και σε σακουλάκια καπνού.

Δεν είχε, όμως, υπολογίσει τον Μπαρτ, τον ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο των τελωνειακών υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, ο οποίος και... μυρίστηκε μετρητό.

Τα χρήματα κατασχέθηκαν. Όσο για τον ναυτικό, έχει επιληφθεί ήδη η δικαιοσύνη.

