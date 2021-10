Κοινωνία

Κακοκαιρία “Αθηνά”: Μήνυμα από το 112 σε βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και δυτική Στερεά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εστάλη το πρώτο μήνυμα από την Πολιτική Προστασία προς τους κατοίκους των περιοχών της δυτικής Ελλάδας. Κλειστά σχολεία και μέτρα για την «Αθηνά».

Μήνυμα από το 112 έλαβαν στα κινητά τους οι κάτοικοι των περιοχών της Ηπείρου, του βόρειου Ιονίου και της δυτικής Στερεάς Ελλάδας, όπου έχει ήδη αρχίσει να βρέχει.

Η κακοκαιρία «Αθηνά» αναμένεται να επεκταθεί σταδιακά στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τις Αρχές να έχουν ήδη λάβει μέτρα και την Πολιτική Προστασία να έχει προετοιμαστεί για ακραία καιρικά φαινόμενα.

?? Ενεργοποίηση 1??1??2??



Προειδοποίηση για ακραία καιρικά φαινόμενα σε Β.#Ιόνιο, #Ήπειρο & Δυτ.#Στερεά



?Αποφύγετε άσκοπες μετακινήσεις, περιοχές που έχουν πλημμυρίσει ή που μπορεί να πλημμυρίσουν-Ασφαλίστε αντικείμενα που μπορεί να παρασυρθούν από άνεμο-Ακολουθείτε οδηγίες Αρχών pic.twitter.com/gDH4swvncJ — 112 Greece (@112Greece) October 6, 2021





Κλειστά σχολεία στην Κέρκυρα και τους Παξούς

Κλειστές θα μείνουν αύριο όλες οι σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Κέρκυρα και στους Παξούς, λόγω έκτακτων καιρικών φαινομένων. Την είδηση επιβεβαίωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας, Κώστας Ζορμπάς.

Ειδήσεις σήμερα:

Μπογδάνος στον ΑΝΤ1: Ήμουν απέναντι στον Κασιδιάρη, ο Δένδιας είχε κακή πληροφόρηση

Νίκος Παλαιοκώστας: Αποφυλακίζεται με όρους

Πυροβολισμοί στην Ανάβυσσο