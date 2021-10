Κόσμος

Πακιστάν: ισχυρός σεισμός με νεκρούς (εικόνες)

Βρίσκονται σε εξέλιξη επιχειρήσεις διάσωσης καθώς κατέρρευσαν κτίρια μετά τον ισχυρό σεισμό που έπληξε το νότιο Πακιστάν.

Τουλάχιστον 20 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας σεισμού 5,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, ο οποίος έπληξε το νότιο Πακιστάν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα Πέμπτη, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

«Λαμβάνουμε πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν εξαιτίας του σεισμού. Βρίσκονται σε εξέλιξη επιχειρήσεις διάσωσης», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Σουχάιλ Ανουάρ Χάσμι, εκπρόσωπος της τοπικής κυβέρνησης στην επαρχία Μπαλουτσιστάν.

Πολλοί κάτοικοι έχασαν τη ζωή τους όταν κατέρρευσαν κτίρια, διευκρίνισε ο αξιωματούχος. Ανάμεσα στα θύματα είναι τουλάχιστον μια γυναίκα κι έξι παιδιά, σύμφωνα με τον ίδιο. Άλλος αξιωματούχος, ο Νασίρ Νάσαρ, επικεφαλής της υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών στην Μπαλουτσιστάν, είχε κάνει νωρίτερα λόγο για προσωρινό απολογισμό μεταξύ 15 και 20 νεκρών, συμπληρώνοντας πως φοβάται ότι θα αυξηθεί.

Ο σεισμός είχε ισχύ 5,7 βαθμών και εστιακό βάθος 20 χιλιομέτρων. Έπληξε την περιοχή στις 03:00 (τοπική ώρα· 01:01 ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με το αμερικανικό σεισμολογικό ινστιτούτο USGS. Η περιοχή που έχει υποστεί το πιο βαρύ πλήγμα είναι η πόλη Χαρνάι, στα βουνά, σε δυσπρόσιτη περιοχή για τα σωστικά συνεργεία εξαιτίας της έλλειψης ασφαλτοστρωμένων δρόμων, όπου τα δίκτυα ηλεκτροδότησης και τηλεφωνίας είναι υποτυπώδη. Ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός στην Κουέτα, την επαρχιακή πρωτεύουσα, κάπου εκατό χιλιόμετρα από το επίκεντρο.

Το Πακιστάν, το οποίο βρίσκεται πάνω από τον χώρο όπου συναντώνται η ινδική και η ευρασιατική τεκτονική πλάκα, δοκιμάζεται συχνά από ισχυρούς σεισμούς. Τον Οκτώβριο του 2015 σεισμός 7,5 βαθμών είχε στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 400 ανθρώπους στο Πακιστάν και στο Αφγανιστάν. Δέκα χρόνια νωρίτερα, την 8η Οκτωβρίου 2005, σεισμός 7,6 βαθμών είχε στοιχίσει τη ζωή σε πάνω από 73.000 ανθρώπους και είχε αφήσει 3,5 εκατομμύρια άλλους άστεγους, κυρίως στο τμήμα του Κασμίρ υπό πακιστανικό έλεγχο.

