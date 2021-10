Πολιτική

Συμφωνία Ελλάδας – Γαλλία: Συζήτηση και ψηφοφορία στη Βουλή

Το πρωί οι τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών και το απόγευμα η ονομαστική ψηφοφορία.

Με τις τοποθετήσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και των πολιτικών αρχηγών η συζήτηση σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής για την «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Γαλλικής Δημοκρατίας για την εγκαθίδρυση στρατηγικής εταιρικής σχέσης για τη συνεργασία στην άμυνα και την ασφάλεια».

Το απόγευμα αναμένεται η διεξαγωγή της ονομαστικής ψηφοφορίας που ζήτησε ο πρόεδρος της Βουλής Κωνσταντίνος Τασούλας βάσει του άρθρου 27 παρ. 2 που ορίζει πως «χωρίς νόμο, που ψηφίζεται με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών, δεν είναι δεκτή στην Ελληνική Επικράτεια ξένη στρατιωτική δύναμη, ούτε μπορεί να διαμείνει σε αυτή ή να περάσει μέσα από αυτή».

Σύμφωνα με την οργάνωση της συνεδρίασης που έχει αποφασιστεί στην ΔτΠ, η συζήτηση θα ξεκινήσει στις 10:30 το πρωί με τις τοποθετήσεις των εισηγητών και των ειδικών αγορητών των κομμάτων. Αμέσως μετά θα λάβει το λόγο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξης Τσίπρας και στη συνέχεια η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ Φώφη Γεννηματά, ο γενικός γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος και ο γραμματέας του ΜέΡΑ 25 Γιάνης Βαρουφάκης. Ο πρωθυπουργός και οι πολιτικοί αρχηγοί εάν θελήσουν έχουν την δυνατότητα και δευτερολογιών. Μετά τους πολιτικούς αρχηγούς θα υπάρξει και ένας επιπλέον κύκλος ομιλητών βουλευτών, ένας από κάθε κοινοβουλευτική ομάδα, ενώ θα τοποθετηθεί και ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

Αργά το απόγευμα αναμένεται η συζήτηση να έχει ολοκληρωθεί και να ξεκινήσει η διεξαγωγή της ονομαστικής ψηφοφορίας.

Ο ΣΥΡΙΖΑ, στην ΔτΠ ζήτησε η συζήτηση να οργανωθεί σε περισσότερους κύκλους ομιλητών - βουλευτών προκειμένου να μπορούν όσο το δυνατόν περισσότεροι βουλευτές να τοποθετηθούν επί της Συμφωνίας. Θέμα που αναμένεται να θέσει και σήμερα το πρωί στην Ολομέλεια.

Η Κύρωση της Συμφωνίας με την Γαλλία εισάγεται στην Ολομέλεια από την Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής με την θετική ψήφο της ΝΔ, του ΚΙΝΑΛ και της Ελληνικής Λύσης ενώ την καταψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και ΜέΡΑ 25.