Nations League: Η Ισπανία έσπασε το απίστευτο αήττητο της Ιταλίας

Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Φεράν Τόρες, οι «ρόχας» πήραν εκδίκηση για τον αποκλεισμό τους στο Euro 2020.

Η... εκδίκηση της Ισπανίας επί των Ιταλών ήρθε ακριβώς τρεις μήνες, μετά τον αποκλεισμό της από την «σκουάντρα ατζούρα» στα ημιτελικά του Euro 2020 (6 Ιουλίου), καθώς έπειτα από μία εξαιρετική εμφάνιση στο «Τζουζέπε Μεάτσα» του Μιλάνου, νίκησε με 2-1, έσπασε το απίστευτο ιταλικό αήττητο των 37 αγώνων και προκρίθηκε στον κυριακάτικο (10/10) τελικό του Nations League.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους «ρόχας» ο Φεράν Τόρες με δύο γκολ, μείωσε στο φινάλε ο Πελεγκρίνι για τους Ιταλούς που «πληγώθηκαν» από την αποβολή του Μπονούτσι κι αγωνίστηκαν για 52 λεπτά με δέκα παίκτες.

Η Ιταλία είχε την πρώτη καλή στιγμή στο ματς, με το μακρινό σουτ του Κιέζα στο 5’, που έδιωξε στη γωνία του ο Ουνάι Σιμόν, όμως η συνέχεια ανήκει στους «ρόχας».

Μετά το δεκάλεπτο η Ισπανία άρχισε να επιβάλλει το ρυθμό της και αφού... προειδοποίησε στο 14’ με την ευκαιρία του Φεράν Τόρες, ο οποίος δεν πρόλαβε να εκτελέσει μετά το γύρισμα του Σαράμπια, βρήκε το δρόμο προς τα δίκτυα με τον επιθετικό της Μάντσεστερ Σίτι στο 17’. Από ωραία κυκλοφορία της μπάλας, ο Ογιαρθάμπαλ από τα αριστερά έβγαλε σέντρα ακριβείας προς τον Φεράν Τόρες, ο οποίος πλάσαρε από κοντά για το 1-0.

Δύο λεπτά αργότερα οι Ισπανοί έφτασαν κοντά και στο 2-0, όταν από σουτ του Αλόνσο, ο Ντοναρούμα έχασε την μπάλα μέσα από τα χέρια του, που χτύπησε στο δεξί δοκάρι του και... σώθηκε από τον Μπονούτσι, ο οποίος πρόλαβε τον Φεράν πριν τη σπρώξει στα δίκτυα, απομακρύνοντας σε κόρνερ.

Στο 34’ η Ιταλία έφτασε πολύ κοντά στην ισοφάριση, όταν σε πολύ γρήγορη αντεπίθεση, ο Μπερναντέσκι σε θέση βολής από πλάγια δεξιά, όμως το χαμηλό πλασέ στη γωνία αποκρούστηκε από τον Ουνάι και χτύπησε και στο αριστερό δοκάρι, πριν μπλοκάρει την μπάλα ο γκολκίπερ της Μπιλμπάο.

Ένα λεπτό αργότερα ο Ινσίνιε έχασε τεράστια ευκαιρία πλασάροντας λίγο άουτ από το ύψος του πέναλτι σε γύρισμα του Έμερσον.

Στο 42’ η Ιταλία έμεινε με δέκα παίκτες, λόγω της αποβολής του Μπονούτσι με δεύτερη κίτρινη, μετά από αγκωνιά στον Μπουσκέτς σε διεκδίκησή τους σε ένα εντελώς ακίνδυνο σημείο, με αποτέλεσμα τα πράγματα να «ζορίσουν» ακόμη περισσότερο για τους «ατζούρι». Και σαν να μην έφτανε αυτό, ήρθε και το δεύτερο γκολ από την Ισπανία, στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων του ημιχρόνου, ξανά από συνεργασία των Ογιαρθάμπαλ και Φεράν Τόρες κι... άπιαστη κεφαλιά του τελευταίου στο πλαϊνό δίχτυ, που ισχυροποίησε ακόμη περισσότερο τη θέση των «ρόχας» στο ματς.

Η Ισπανία είχε τον απόλυτο έλεγχο και στο δεύτερο ημίχρονο, παρά την προσπάθεια του Ρομπέρτο Μαντσίνι να ενισχύσει και να τονώσει την επιθετικότητα της ομάδας του. Στο 63’ ο Ογιαρθάμπαλ με κεφαλιά έστειλε την μπάλα ελάχιστα άουτ, ενώ στο 78’ ο Ντοναρούμα με εντυπωσιακή απόκρουση στο σουτ του Αλόνσο, κράτησε το σκορ στο όριο του 2-0.

Οι «ατζούρι» δεν παράτησαν πάντως το παιχνίδι και χάρις στην οξυδέρκεια του Κιέζα, μπήκαν ξανά στο ματς στο 83ο λεπτό. Ο επιθετικός της Γιουβέντους έκλεψε την μπάλα στο όριο της μεσαίας γραμμής, έφτασε στην περιοχή και «σέρβιρε» στον Πελεγκρίνι, που δεν δυσκολεύτηκε να μειώσει σε 2-1.

Στα λεπτά που επέμεναν οι Ιταλοί δεν μπόρεσαν να βρουν το γκολ της ισοφάρισης, καθώς οι Ισπανοί κυκλοφόρησαν πολύ καλά την μπάλα και το τελικό σφύριγμα του Καράσεφ βρήκε την ομάδα του Λουίς Ενρίκε να πανηγυρίζει έξαλλα την πρόκρισή της στον τελικό.

Διαιτητής: Σεργκέι Καράσεφ (Ρωσία)

Κίτρινες: Μπονούτσι, Λοκατέλι - Αθπιλικουέτα, Σαράμπια, Πίνο, Ογιαρθάμπαλ

Αποβολές: 42’ Μπονούτσι (2η κίτρινη)

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΙΤΑΛΙΑ (Ρομπέρτο Μαντσίνι): Ντοναρούμα, Ντι Λορέντζο, Μπαστόνι, Μπονούτσι, Έμερσον, Βεράτι (58’ Λοκατέλι), Ζορζίνιο (64’ Πελεγκρίνι), Μπαρέλα (72’ Καλάμπρια), Κιέζα, Ινσίνιε (58’ Κεν), Μπερναρντέσκι (46’ Κιελίνι).

ΙΣΠΑΝΙΑ (Λουίς Ενρίκε): Ουνάι Σιμόν, Αθπιλικουέτα, Λαπόρτ, Πάου Τόρες, Αλόνσο, Κόκε (75’ Μερίνο), Μπουσκέτς, Γκάβι (86’ Σέρχι Ρομπέρτο), Σαράμπια (75’ Χιλ), Φεράν Τόρες (49’ λ. τρ. Πίνο), Ογιαρθάμπαλ.

