Λινού για κορονοϊό: τα μέτρα που ανακοινώθηκαν μπορεί να φέρουν έξαρση κρουσμάτων

Η καθηγήτρια Επιδημιολογίας υπογράμμισε ότι δεν πρέπει να υπάρξει «περαιτέρω κοινωνικός διχασμός» ανάμεσα σε εμβολιασμένους και ανεμβολίαστους.

Η καθηγήτρια Επιδημιολογίας του ΕΚΠΑ, Αθηνά Λινού, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα», ανέφερε ότι έχει κάποιες ενστάσεις για τα μέτρα που ανακοινώθηκαν χτες και αφορούν τους εμβολιασμένους.

Η κυρία Λινού είπε ότι οι ενστάσεις αφορούν αρχικά τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάστηκαν τα μέτρα και αρχικά θα έπρεπε να παρουσιαστούν ως παραίνεση για τους ανεμβολίαστους και στη συνέχεια ως επιβράβευση των εμβολιασμένων. Υπογράμμισε δε με έμφαση ότι δεν πρέπει να υπάρξει «περαιτέρω κοινωνικός διχασμός» ανάμεσα σε εμβολιασμένους και ανεμβολίαστους.

Η κυρία Λινού τόνισε ότι οι εμβολιασμένοι θα πρέπει να συνεχίσουν να τηρούν τα μέτρα ασφαλείας και κυρίως σε περιοχές με χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη θα πρέπει να δίνεται έμφαση στην τήρηση των αποστάσεων και στη χρήση της μάσκας.

Η κυρία Λινού αφού παρατήρησε ότι οι περιορισμοί που αφορούν θέματα υγείας δεν μπορεί να είναι θέμα ποινών, εξέφρασε τον φόβο της ότι μετά τα μέτρα που ανακοινώθηκαν μπορεί μέσα στις 15 ημέρες που θα επαναξιολογηθούν να έχουμε μια έξαρση κρουσμάτων.

Μεταξύ άλλων, είπε ότι το πιθανότερο είναι να έχουμε και μια σημαντική αύξηση των κρουσμάτων ανάμεσα στα παιδιά λόγω των σχολείων.

