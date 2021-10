Κοινωνία

Επίθεση με βιτριόλι – Αλεξανδρής: δεν έχει ψελλίσει ούτε ένα συγγνώμη η κατηγορούμενη (βίντεο)

Τι είπε για την ψυχολογία της Ιωάννας. Τι αναμένεται κατά τη σημερινή ημέρα στο δικαστήριο. Ποια η στάση της κατηγορούμενης.

Σήμερα θα συνεχιστεί η δίκη ενώπιον του ΜΟΔ για την επίθεση με βιτριόλι, οπότε και αναμένεται να ολοκληρωθούν οι καταθέσεις των μαρτύρων της υπόθεσης, ενώ δεν αποκλείεται η διαδικασία να προχωρήσει και στην απολογία της 37χρονης κατηγορουμένης.

Στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε ο δικηγόρος της Ιωάννας, Νίκος Αλεξανδρής τονίζοντας ότι σήμερα θα έχουμε τους τελευταίους μάρτυρες και θα συνεχιστεί και ίσως ολοκληρωθεί η ανάγνωση του αποδεικτικού υλικού που αναμένεται να δώσει σημαντικά πράγματα.

Για την Ιωάννα τόνισε ότι όλες αυτές τις μέρες η ψυχολογία της είναι ευμετάβλητη. "Πότε είναι καλύτερη, πότε χειρότερη. Πήρε και μια μεγάλη δικαίωση, από ηθικής πλευράς, όταν προχθές ξεκαθαρίστηκαν τα πάντα (σχετικά με το πρόσωπο που προκάλεσε τις εμμονές της κατηγορουμένης)" δήλωσε και πρόσθεσε: "Αυτό το κορίτσι δεν έφταιξε σε τίποτα και ευτυχώς αυτό ξεκαθαρίστηκε προχθές".

Όσον αφορά στην κατηγορούμενη ο κ. Αλεξανδρής σημείωσε: "Έχει δείξει μια πολύ σταθερή γραμμή σε ότι θεωρεί ότι τι συμφέρει. Η όλη της στάση πάντως δεν την έχει οδηγήσει σε καλά αποτελέσματα. Ελπίζουμε ότι κάποια στιγμή θα αντιληφθεί το μέγεθος της πράξης της και θα συμπεριφερθεί όπως πρέπει. Ούτε σε ανθρώπινο επίπεδο δεν έχει ψελλίσει ένα συγγνώμη κοιτάζοντας στα μάτια την Ιωάννα. Ελπίζουμε ότι κάποια στιγμή θα το κάνει".

