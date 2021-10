Κόσμος

Τουρκία: Υπό ομηρία η περιοχή εργασίας του Nautical Geo

Η Τουρκία έστειλε πολεμικά πλοία στην κυπριακή ΑΟΖ. Συνεχίζει τις εμπρηστικές δηλώσεις ο Ερντογάν.

Δεν έχει τέλος η προκλητικότητα των Τούρκων, αφού ανανέωσαν την Navtex για ασκήσεις στην περιοχή που δεσμεύτηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία για έρευνες από το Nautical Geo.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1, στην περιοχή παραμένουν τρία πολεμικά πλοία της Άγκυρας και συγκεκριμένα δύο φρεγάτες και μία κορβέτα, θέτοντας ουσιαστικά υπό ομηρία την περιοχή εργασίας του Nautical Geo.

Μετά το επεισόδιο της περασμένης Κυριακής (03/10) και τις ωμές απειλές για εμβολισμό του Nautical Geo, από φρεγάτα και κορβέτα του τουρκικού πολεμικού ναυτικού, ο Πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, συνεχίζει τις εμπρηστικές δηλώσεις. Σε συνέντευξη που παραχώρησε σε περιοδικό πολιτικής ύλης, ο τούρκος Πρόεδρος δεν έκρυψε για άλλη μια φορά τον εκνευρισμό της Άγκυρας, που οξύνθηκε μετά και την αμυντική συμφωνία Ελλάδας Γαλλίας.

«Δεν θα προστατεύσουμε μήπως τα δικαιώματά μας στην ανατολική Μεσόγειο τώρα; Θα δεχτούμε μήπως τους χάρτες που σχεδιάζονται σε γραφεία; Δεν θα απαντήσουμε στον τρομοκρατικό διάδρομο που επιχειρείται να δημιουργηθεί και θα παραμείνουμε θεατές; Φυσικά, δεν είναι δυνατόν να παραμείνουμε θεατές. Έχουμε κάνει ό, τι είναι απαραίτητο στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου για αυτό το ζήτημα και δεν θα διστάσουμε να το κάνουμε», δήλωσε.

Από την γραμμή Ερντογάν δεν θα μπορούσαν να παρεκκλίνουν οι αυλικοί του. Ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος Ομέρ Τσελίκ μετά την συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΑΚΡ, δήλωσε ότι η γαλάζια πατρίδα αποτελεί την κόκκινή γραμμή της Τουρκίας. Ενώ ο υπουργός άμυνας Χουλουσί Ακάρ, ισχυρίστηκε ότι Ελλάδα και Κύπρος με τις ενέργειες τους ανατολικά της Κρήτης και νοτιοδυτικά της Κύπρου παραβιάζουν την τουρκική υφαλοκρηπίδα.

