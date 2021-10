Πολιτική

Οικονόμου για κορονοϊό: Τα μηνύματα που δίναμε ήταν ενίοτε αντιφατικά (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για την διαγραφή του Μπογδάνου από την Κ.Ο. της Ν.Δ. Τα σενάρια για αύξηση της επιδότησης για το ηλεκτρικό ρεύμα.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» κι αναφερόμενος στα μέτρα που ανακοινώθηκαν χτες για τους εμβολιασμένους, είπε ότι ήταν επιβεβλημένα γιατί ενίοτε το μήνυμα που δινόταν με τους περιορισμούς για τους πλήρως εμβολιασμένους και τα τοπικά lockdown ήταν αντιφατικά.

«Αυτοί που έχουν εμβολιαστεί πρέπει να πάρουν πίσω της ζωή τους», δήλωσε κατηγορηματικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και επανέλαβε ότι δεν πρέπει να εκπέμπουμε μηνύματα που μπερδεύουν τον κόσμο ή είναι αντίθετα με την κοινή λογική, φέρνοντας σαν παράδειγμα τα μέτρα για τα οδοντιατρεία, τα οποία διορθώθηκαν βέβαια άμεσα.

Ο κ. Οικονόμου, τόνισε ότι η ανακοίνωση των μέτρων δε σημαίνει ότι τελειώσαμε με τον κορονοϊό και η επισήμανση αυτή είναι ένα «καμπανάκι» κυρίως για τους ανεμβολίαστους οι οποίοι αρκεί να ρίξουν μια ματιά στα νοσοκομεία και τις ΜΕΘ για να πειστούν.

Σε ότι αφορά το πολιτικό ζήτημα που προέκυψε με τη διαγραφή του Κωνσταντίνου Μπογδάνου από την Κ.Ο της Ν.Δ, ο κ. Οικονόμου είπε ότι ο κ. Μπογδάνος είχε προειδοποιηθεί πριν από περίπου 3 εβδομάδες, δημόσια από τον ίδιο, να μην επαναλάβει συμπεριφορές που δεν σχετίζονται με τις αξίες της παράταξης.

Συμπλήρωσε δε, πως η αντίδραση της Κυβέρνησης και του κ. Δένδια ήταν αυτή που έπρεπε. Ο κ. Οικονόμου είπε επίσης ότι η κυβέρνηση μας δικαιώνεται από την προτίμηση των πολιτών στις δημοσκοπήσεις.

Τέλος και μεταξύ άλλων, κληθείς να επιβεβαιώσει τα σενάρια για αύξηση της επιδότησης για την ηλεκτρική ενέργεια, είπε ότι οι ανατιμήσεις είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο και η κυβέρνηση θα κάνει ότι είναι απαραίτητο για να μην μείνει κανένας αβοήθητος.

Ειδήσεις σήμερα:

Ηλεκτρικό ρεύμα: σενάρια για αύξηση της επιδότησης

Λινού για κορονοϊό: τα μέτρα που ανακοινώθηκαν μπορεί να φέρουν έξαρση κρουσμάτων



Κακοκαιρία “Αθηνά”: καταιγίδες και ισχυροί άνεμοι την Πέμπτη