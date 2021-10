Παράξενα

Κακοκαιρία “Αθηνά” - Κέρκυρα: Το 112 έστειλε μήνυμα για… τον περσινό “Ιανό”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Γκάφα με το 112... Εστειλαν στην Κέρκυρα μήνυμα με link για… τον περσινό "Ιανό" στη Ζάκυνθο

Τι "Αθηνά” του 2021, τι… "Ιανός” του 2020. Και τα δύο φαινόμενα επικίνδυνα είναι και έτσι το link που έχει τις οδηγίες στο μήνυμα του 112 που έστειλε η Πολιτική Προστασία, οδηγεί… σε περσινές οδηγίες προς τους κατοίκους της Κεφαλονιάς και της Ζακύνθου με ημερομηνία 17 Σεπτεμβρίου 2020.

Κατά τα άλλα, με τη βροχή να έχει δυναμώσει, η Πολιτική Προστασία εξέδωσε έκτακτο μήνυμα μέσω 112 στους κάτοικους της Κέρκυρας, προειδοποιώντας για ακραία καιρικά φαινόμενα.

Πηγή: CorfuPress.com

Ειδήσεις σήμερα:

Κακοκαιρία “Αθηνά”: Προβλήματα στα δρομολόγια των πλοίων

Οικονόμου για κορονοϊό: Τα μηνύματα που δίναμε ήταν ενίοτε αντιφατικά (βίντεο)

Ηλεκτρικό ρεύμα: σενάρια για αύξηση της επιδότησης