Κορονοϊός - Θεσσαλονίκη: Φοβερές οι επιπλοκές στον 20χρονο που έχασε τη ζωή του

Παρουσίασε φοβερές επιπλοκές, δεν τις έχουμε δει άλλη φορά όλες μαζί σε έναν ενήλικα, ανέφερε ο κ. Καπραβέλος.

Σοκάρει η υπόθεση θανάτου ενός 20χρονου στη Θεσσαλονίκη από επιπλοκές του κορονοϊού.

Ο άτυχος νέος διαγνώστηκε θετικός στις αρχές Σεπτεμβρίου, στις 16 όμως του μηνός εμφάνισε επιδείνωση και χρειάστηκε να διασωληνωθεί στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Νοσοκομείου "Παπανικολάου". Υπέστη πνευμονική εμβολή, έμφραγμα του μυοκαρδίου και κατέληξε. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ίδιος δεν επιθυμούσε να εμβολιαστεί.

«Προφανώς ο κορονοϊός το βρήκε χωρίς τείχος προστασίας, αλλά παρουσίασε φοβερές επιπλοκές, δεν τις έχουμε δει άλλη φορά όλες μαζί σε έναν ενήλικα. Είναι μια θανατηφόρος νόσος που δεν κάνει διακρίσεις. Δεν πίστευαν στο εμβόλιο ούτε οι γονείς του παιδιού και προφανώς επηρεάστηκε και το παιδί, δεν πίστευαν στη δύναμη αυτού του θείου δώρου», ανέφερε ο διευθυντής στη Β’ ΜΕΘ στο νοσοκομείο Παπανικολάου, Νίκος Καπραβέλος, μιλώντας στο Mega.

«Δεν είναι ώρα για τέτοια ελευθερία, δεν είναι η στιγμή να περάσουμε ένα μήνυμα ότι ήρθαμε στην κανονικότητα. Δυστυχώς δεν είμαστε όλοι εμβολιασμένοι. Η συμμόρφωση δεν είναι ικανοποιητική. Σε πολλές πόλεις της Βόρειας Ελλάδας το ποσοστό εμβολιασμού είναι μικρό. Η διαφοροποίηση ανάμεσα σε εμβολιασμένους και μη πρέπει να υπάρξει, αλλά δε θέλουμε να δοθεί το λάθος μήνυμα ότι η πανδημία τελείωσε», τόνισε ο κ. Καπραβέλος.

