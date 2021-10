Κόσμος

Τέξας – αμβλώσεις: προσωρινό μπλόκο στον νόμο που τις απαγορεύει

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η απόφαση του ομοσπονδιακού δικαστή που έκανε λόγο για «η σοκαριστική στέρηση ενός τόσο σημαντικού δικαιώματος».

Ομοσπονδιακός δικαστής του Τέξας ανέστειλε προσωρινά χθες Τετάρτη την ισχύ αμφιλεγόμενου νόμου που απαγορεύει τις περισσότερες αμβλώσεις σε αυτή την πολιτεία, στο πλαίσιο της εξέτασης προσφυγής που κατέθεσε η κυβέρνηση του προέδρου Τζο Μπάιντεν.

«Αυτό το δικαστήριο δεν θα επιτρέψει να συνεχιστεί ούτε μια ημέρα ακόμη αυτή η σοκαριστική στέρηση ενός τόσο σημαντικού δικαιώματος», τόνισε ο δικαστής Ρόμπερτ Πίτμαν στην απόφασή του, που η πολιτεία μπορεί να εφεσιβάλει.

Δυνάμει της απόφασης, η πολιτεία του Τέξας προσωρινά δεν μπορεί να εφαρμόζει τον νόμο αυτόν, που υποστηρίζουν οι Ρεπουμπλικάνοι.

Ο νέος νόμος, που τέθηκε σε ισχύ το Τέξας την 1η Σεπτεμβρίου, απαγορεύει τις αμβλώσεις αφού εντοπιστεί καρδιακός χτύπος του εμβρύου, δηλαδή περίπου μετά την έκτη εβδομάδα της κύησης, όταν ακόμη οι περισσότερες γυναίκες αγνοούν πως είναι έγκυες. Δεν προβλέπει εξαιρέσεις ούτε καν σε περιπτώσεις που η εγκυμοσύνη έχει προκύψει από βιασμό ή αιμομιξία.

Τα τελευταία χρόνια, παρόμοια νομοθετήματα είχαν υιοθετηθεί από περίπου δέκα άλλες συντηρητικές πολιτείες, προτού ακυρωθούν στα δικαστήρια διότι παραβιάζουν τη δικαιοδοσία του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ. Αυτό το τελευταίο εγγυάται από το 1973 το δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση εφόσον το έμβρυο δεν είναι βιώσιμο, δηλαδή μέχρι περίπου την 22η εβδομάδα της κύησης.

Το κείμενο που υιοθετήθηκε στο Τέξας εμπεριέχει μια πρωτοφανή διάταξη: εναποθέτει «αποκλειστικά» στους πολίτες να φροντίζουν να τηρείται, πιο συγκεκριμένα ορίζει πως πρέπει να μηνύουν όποιον υποψιάζονται ότι βοήθησε οποιαδήποτε γυναίκα να κάνει άμβλωση μετά την έκτη εβδομάδα της κύησης.

Το Ανώτατο Δικαστήριο, όπου οι συντηρητικοί πλειοψηφούν καθαρά πια, επικαλέστηκε «νέα διαδικαστικά ζητήματα» όταν αρνήθηκε, πριν από έναν μήνα, να εμποδίσει τον νόμο όπως του ζητούσαν υπερασπιστές του δικαιώματος στην άμβλωση.

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση αποφάσισε τότε να κατέβει στη δικαστική αρένα, επικαλούμενη το έννομο συμφέρον της να φροντίζει να τηρούνται τα συνταγματικά δικαιώματα των Αμερικανών και των Αμερικανίδων.

«Εδώ και πάνω από έναν μήνα, οι Τεξανές στερούνται την πρόσβαση στην άμβλωση εξαιτίας αντισυνταγματικού νόμου που δεν θα έπρεπε να είχε τεθεί ποτέ σε ισχύ», ήταν η αντίδραση της Αλέξις ΜακΓκιλ Τζόνσον, της προέδρου του οργανισμού οικογενειακού προγραμματισμού Planned Parenthood.

Υπενθυμίζοντας ότι «η μάχη απέχει πολύ από το να έχει τελειώσει», η κυρία ΜακΓκιλ Τζόνσον πρόσθεσε πως ελπίζει η απόφαση να επιτρέψει στις κλινικές να ξαναρχίσουν να κάνουν επεμβάσεις αυτής της φύσης.

Ο Δημοκρατικός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν υποσχέθηκε τον Σεπτέμβριο «άμεση αντίδραση» της κυβέρνησής του, στην οποία έδωσε εντολή να ετοιμάσει «μέτρα για να εγγυηθεί ότι οι γυναίκες στο Τέξας θα έχουν πρόσβαση στην άμβλωση με απόλυτη ασφάλεια και νομιμότητα».

Την περασμένη εβδομάδα, δεκάδες χιλιάδες γυναίκες διαδήλωσαν στις ΗΠΑ για να προασπίσουν το δικαίωμα στην άμβλωση. «Όπου κι αν βρίσκεστε, αυτή η μάχη έχει φθάσει σήμερα στην πόρτα σας», είχε προειδοποιήσει η Αλέξις ΜακΓκιλ Τζόνσον στην Ουάσιγκτον.

Ειδήσεις σήμερα:

Ηλεκτρικό ρεύμα: σενάρια για αύξηση της επιδότησης

Λινού για κορονοϊό: τα μέτρα που ανακοινώθηκαν μπορεί να φέρουν έξαρση κρουσμάτων



Κακοκαιρία “Αθηνά”: καταιγίδες και ισχυροί άνεμοι την Πέμπτη