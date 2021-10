Αθλητικά

Ολυμπιακός – Φορτούνης: Πότε επιστρέφει στους αγωνιστικούς χώρους

Ο διεθνής μεσοεπιθετικός των πρωταθλητών υπέστη δεύτερη ρήξη χιαστού σε διάστημα δύο ετών.

Υπομονή θα πρέπει να κάνουν οι φίλοι του Ολυμπιακού για να δούνε ξανά στο γήπεδο τον Κώστα Φορτούνη, καθώς τον Ιανουάριο αναμένεται να επιστρέψει στις προπονήσεις ο διεθνής άσος, ο οποίος θα αρχίσει να παίρνει χρόνο συμμετοχής από το Φεβρουάριο.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ των ΜΜΕ ο Φορτούνης, ο οποίος υπέστη δεύτερη ρήξη χιαστού σε διάστημα δύο ετών, συνεχίζει την αποθεραπεία του και η επιστροφή του στις προπονήσεις υπολογίζεται στα μέσα του Ιανουαρίου.

