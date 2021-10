Κοινωνία

Νέα Πέραμος: Πήγε στο Αστυνομικό Τμήμα με... χειροβομβίδες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναστάτωση στη Νέα Πέραμο. Πολίτης παρέδωσε χειρομβομβίδες σε ΑΤ. Τι είπε και πού στρέφονται οι έρευνες.

Συναγερμός σήμανε την Τετάρτη στη Νέα Πέραμο όταν ένας άνδρας πήγε στο Αστυνομικό Τμήμα Μεγάρων και παρέδωσε δυο χειροβομβίδες μέσα στις… θήκες τους!

Στην κατάθεση που έδωσε στους αστυνομικούς φέρεται να είπε ότι τα πολεμικά υλικά τα βρήκε μέσα σε ένα χωράφι, όπου και βρισκόταν. «Βρήκα τις χειροβομβίδες και σας τις έφερα. Ήταν μέσα στο χωράφι. Δεν ξέρω κάτι άλλο», είπε.

Άνδρες του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών έσπευσαν στο σημείο για να κάνει τη σχετική έρευνα για την υπόθεση.

Οι αστυνομικοί ερευνούν με προσοχή ην υπόθεση προκειμένου να διαπιστώσουν ποιος και γιατί τις άφησε στο χωράφι.

Ειδήσεις σήμερα:

Η κακοκαιρία “Αθηνά” χτυπά Κέρκυρα και Παξούς (εικόνες)

Νέα Στύρα: Αρχαίος τάφος με νεκρούς, αγγεία και νομίσματα (εικόνες)

“The 2night Show” - Βανέσα Βενέτη: Δεν βλέπω το παιδί μου επειδή... είμαι τρανς