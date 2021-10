Life

“Άγριες Μέλισσες”: spoiler για την Δρόσω και σκηνές από το επεισόδιο της Πέμπτης (εικόνες)

Δείτε αποκλειστικό απόσπασμα από το συγκλονιστικό σημερινό επεισόδιο, το τελευταίο για αυτή την εβδομάδα, της σειράς που έχει καθηλώσει το τηλεοπτικό κοινό

Spoiler για την εξέλιξη στην σειρά «Άγριες Μέλισσες», με πληροφορίες κυρίως για την Δρόσω και την αντίδραση της στο φλερτ που δέχεται από τον γιό του Ακύλα Μεγαρίτη, έκανε στο «Πρωινό» ο Βαγγέλης Περρής.

Παράλληλα στην εκπομπή προβλήθηκε αποκλειστικό απόσπασμα από το επεισόδιο της σειράς εποχής του ΑΝΤ1, που θα προβληθεί απόψε στις 22:00:





Τι θα δούμε απόψε

Ο Μελέτης αρραβωνιάζεται την Κορίνα στη δεξίωση που γίνεται στο ανακαινισμένο αρχοντικό των Σεβαστών. Ο Ακύλας παρουσιάζει σε όλους το φιλόδοξο σχέδιό του για το αεροδρόμιο. Ο Δούκας, στριμωγμένος, αναγκάζεται να δεχτεί τη βοήθεια που του προσφέρει ο Ακύλας για τη δίκη που ξεκινάει.

Η επίσκεψη του Δούκα και της Μυρσίνης στο Διαφάνι ταράζουν τη Βιολέτα και την Ελένη. Ο Κωνσταντής φεύγει από το νοσοκομείο, αποφασισμένος να καταθέσει εναντίον του πατέρα του μαζί με τ’ αδέρφια του και τη Δόμνα. Ο Αντώνης υποψιάζεται πως η αλλαγή στη συμπεριφορά του Γαϊτάνη δεν είναι τυχαία και ο Λάμπρος του αποκαλύπτει ότι υπέγραψε την ομολογία του πως είναι μέλος της ΕΑΚ. Πώς θ’ αντιδράσει η Ελένη όταν της το φανερώσει ο Ζάχος;

Η Ασημίνα μαζί με τον Πέτρο κινδυνεύουν να συλληφθούν απ’ την αστυνομία, ενώ η Ελένη της ζητά να παραιτηθεί απ’ την εφημερίδα. Η Ασημίνα καλεί τον Πέτρο στο σπίτι για να γνωριστεί με τις αδελφές της. Εκεί, όμως, θα έχει μια αναπάντεχη συνάντηση.

Ο Λευτέρης βρίσκει τη Δρόσω, αλλά εκείνη δεν πείθεται για τις καλές προθέσεις του. Η Αιμιλία αναλαμβάνει τα νέα της καθήκοντα ως δασκάλα και οι μαθητές του Διαφανίου τα βρίσκουν σκούρα…

