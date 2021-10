Κοινωνία

Μαργαρίτα Θεοδωράκη: μάλλον δε θα πάω στο μνημόσυνο του πατέρα μου

Η κόρη του Μίκη Θεοδωράκη επικαλέστηκε οικονομικά προβλήματα που δεν της επιτρέπουν να ταξιδέψει στην Κρήτη. Γιατί και με ποιους δηλώνει «πολύ θυμωμένη».

Για το μνημόσυνο του Μίκη Θεοδωράκη μίλησε η κόρη του, Μαργαρίτα, επισημαίνοντας ότι η ίδια, κατά πάσα πιθανότητα, δεν θα μπορέσει να παραστεί σε αυτό αφού δεν έχει την οικονομική δυνατότητα. Το 40ημερο μνημόσυνο του μεγάλου μουσουργού θα γίνει στην Κρήτη, στον Γαλατά Χανίων, όπου έγινε η ταφή του.

Η κόρη του Μίκη Θεοδωράκη βρέθηκε στην Αλεξανδρούπολη για την παρουσίαση του βιβλίου της με τίτλο «Αναμνήσεις ενός κοριτσιού» και μεταξύ άλλων δήλωσε, «Δεν μπορώ να πάω στον τάφο του. Και δεν ξέρω εάν θα πάω το Σάββατο στο μνημόσυνο. Δεν νομίζω ότι θα πάω. Πώς θα πάω; Δεν έχω οικονομική δυνατότητα να πάω».

Η ίδια πρόσθεσε, «Εν πάση περιπτώσει, δεν έχω καταλάβει πώς πεθαίνει ένας πατέρας. Το κατάλαβα μόλις τον είδα το πρωί που πέθανε. Εκεί το κατάλαβα μέχρι που τον πήρανε στο ψυγείο στο Α’ νεκροταφείο και έζησα όλο αυτό το δράμα που ζει κάθε κόρη και κάθε γιος. Μετά, τον πήρανε, άρχισαν τα δικαστήρια και σαν να είναι κάτι ξένο».

Η Μαργαρίτα Θεοδωράκη μίλησε, επίσης, για το γεγονός ότι δεν μπόρεσε να θρηνήσει μόνη της τον πατέρα της, ενώ αναφέρθηκε για μια ακόμα φορά στην υπόθεση με τον Νίκο Κουρή, τον «δήθεν γιο» του μουσικοσυνθέτη όπως τον χαρακτήρισε.

«Είμαι πάρα πολύ θυμωμένη γιατί δεν κατάφερα να κλάψω τον πατέρα μου και να είναι δικός μου ο πατέρας, δικός μου ο τάφος του, να τον σκουπίσω, να του βάλω λουλουδάκια, να του ανάψω ένα καντήλι. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Είναι άλλοι. Υπάρχουνε πολλοί άλλοι που ασχολούνται με τον Μίκη Θεοδωράκη. Ε, τι να πω; Είναι λυπηρό», είπε η κ. Θεοδωράκη.

Σε άλλο σημείο της ομιλίας της, σχολίασε και όσα τηλεοπτικά διαδραματίστηκαν αυτές τις ημέρες, μιλώντας για ένα «καρακιτσαριό που δεν ταιριάζει σε μας».

Πηγή: reportal.gr

