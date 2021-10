Οικονομία

Τουρισμός - Κικίλιας στη Le Figaro: αυξημένο το επενδυτικό ενδιαφέρον γαλλικών ομίλων

Οι άριστες σχέσεις Ελλάδας - Γαλλίας αντικατοπτρίζονται στο αυξανόμενο ενδιαφέρον των Γάλλων τουριστών για την Ελλάδα, τόνισε ο υπουργός.

Συνέντευξη στην ιστοσελίδα της γαλλικής εφημερίδας Le Figaro και τη δημοσιογράφο Αλεξία Κεφαλά παραχώρησε ο υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας, κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο Παρίσι για την διεθνή τουριστική έκθεση Top Resa.

O υπουργός Τουρισμού τόνισε ότι οι άριστες σχέσεις Ελλάδας και Γαλλίας, καθώς και οι ιστορικοί και πολιτιστικοί δεσμοί που ενώνουν τους δύο λαούς, αντικατοπτρίζονται στο αυξανόμενο ενδιαφέρον των Γάλλων, οι οποίοι έκαναν το καλοκαίρι την Ελλάδα κορυφαία τουριστική επιλογή τους, σημειώνοντας αύξηση 88% συγκριτικά με το 2019. Όπως δε επισημαίνει ο κ. Κικίλιας, αυτή η προτίμηση έχει παράλληλα προκαλέσει το επενδυτικό ενδιαφέρον γαλλικών ομίλων στον τομέα της φιλοξενίας.

Θέτοντας τους στόχους του ελληνικού τουρισμού, ο κ. Κικίλιας αναφέρει τη βελτίωση του προσφερόμενου τουριστικού μας προϊόντος με έμφαση στη βιώσιμη ανάπτυξη και την επέκταση της τουριστικής περιόδου, με παράλληλη ενθάρρυνση των εναλλακτικών μορφών τουρισμού. «Η Ελλάδα είναι μια κατεξοχήν ορεινή χώρα. Ο σχετικά ήπιος χειμώνας της είναι κατάλληλος για όλο και περισσότερους επισκέπτες που μπορούν να επιδοθούν σε αθλητικές ή φυσιολατρικές δραστηριότητες, όπως προτιμούν οι Γάλλοι. Θέλουμε να διαφοροποιήσουμε την τουριστική μας προσφορά, παρουσιάζοντας ως χώρα τις πολυποίκιλες επιλογές θεματικού τουρισμού», αναφέρει χαρακτηριστικά, κάνοντας κάλεσμα στους Γάλλους για την περίοδο των σχολικών διακοπών τους τον Οκτώβριο, τα Χριστούγεννα, τον Φεβρουάριο και το Πάσχα.

Σχετικά με τις επαφές του με Ευρωπαίους ομολόγους του στο πλαίσιο της Top Resa, ο υπουργός Τουρισμού θέτει ως προτεραιότητα τη σταδιακή επιστροφή στην κανονικότητα και την οικονομική επανεκκίνηση του τουρισμού. Μιλά για συντονισμό των δράσεων σε επίπεδο Ε.Ε. για την καλύτερη προετοιμασία της μετά Covid εποχής, κυρίως σε πρακτικό επίπεδο, δίνοντας ως παράδειγμα την προσαρμογή των ταξιδιωτικών πρωτοκόλλων στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες, έχοντας πάντα ως γνώμονα την ασφάλεια των Ευρωπαίων πολιτών.

Τέλος, ερωτώμενος για τις επιπτώσεις των πυρκαγιών στον τουρισμό της Βόρειας Εύβοιας, ο κ. Κικίλιας επισημαίνει ότι θα παρουσιαστεί σύντομα ένα συνολικό σχέδιο για την άμεση ανασυγκρότηση των πληγεισών περιοχών, μέσω του οποίου «θα στηρίξουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις με όλες μας τις δυνάμεις, καθώς η ομορφιά των τοπίων της Βόρειας Εύβοιας, παρά τις πυρκαγιές, διατηρείται, όπως θα δείτε και στην καμπάνια προβολής της περιοχής που ετοιμάζεται», προσθέτοντας ότι «οι πυρκαγιές που έπληξαν τη Νότια Ευρώπη τον Αύγουστο πρέπει να μας αφυπνίσουν για τις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής. Και η Ελλάδα το έχει αντιληφθεί και κινείται σοβαρά προς την κατεύθυνση αυτή».

