Σεξουαλική κακοποίηση: Συνελήφθη 25χρονος ποδοσφαιριστής

Μετά από καταγγελία γυναίκας στην αστυνομία.

Αίσθηση έχει προκαλέσει στην Αγγλία η είδηση πως ο 25χρονος μέσος της Μπράιτον, Ιβ Μπισουμά, συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές της Αγγλίας μαζί με έναν ακόμη άνδρα 40 ετών σε κλαμπ, όπου διασκέδαζαν το βράδυ της Τρίτης. Συνελήφθη από αστυνομικούς, οι οποίοι τον οδήγησαν έξω από το νυχτερινό κέντρο διασκέδασης περνώντας του χειροπέδες. Μαζί του συνελήφθη ακόμα ένας άνδρας ηλικίας 40 ετών, αμφότεροι πέρασαν τη νύχτα στο κρατητήριο.

Σύμφωνα με αγγλικά ΜΜΕ οι δύο άντρες κατηγορούνται για σεξουαλική κακοποίηση, μετά από καταγγελία γυναίκας στην αστυνομία του Σάσεξ. Ο Μπισουμά, διεθνής με το Μάλι, είναι από τους καλύτερους μέσους της premier league και το καλοκαίρι Λίβερπουλ και Μάντσεστερ Σίτι είχαν ενδιαφερθεί για την απόκτηση του.

Η Μπράιτον με ανακοίνωσή της αναφέρει ότι: «Γνωρίζουμε ότι ένας παίκτης της ομάδας βοηθά την αστυνομία στη διερεύνηση ενός φερόμενου αδικήματος. Τα θέματα υπόκεινται σε νομική διαδικασία και επομένως ο σύλλογος δεν μπορεί να κάνει περαιτέρω σχόλια αυτή τη στιγμή».

Από την πλευρά της η αστυνομία του Σάσεξ επιβεβαίωσε τη σύλληψη των δύο ανδρών: «Δύο άνδρες συνελήφθησαν αφού μια γυναίκα ανέφερε σεξουαλική επίθεση σε χώρο στο Μπράιτον, τα ξημερώματα της Τετάρτης (06 Οκτωβρίου). Ένας άνδρας στα 40 του και ένας άνδρας στα 25 του, και οι δύο από το Μπράιτον, συνελήφθησαν ως ύποπτοι για σεξουαλική επίθεση και παραμένουν υπό κράτηση αυτή την ώρα. Το θύμα λαμβάνει ειδική υποστήριξη από ειδικούς ψυχολόγους».

