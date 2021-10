Life

“Το Πρωινό”: η Βανδή, ο Μπισμπίκης και το κουτούκι στα Εξάρχεια (βίντεο)

Τι λέει αποκλειστικά στο “Πρωινό” o ιδιοκτήτης του μαγαζιού στο οποίο πέρασαν τρυφερές στιγμές ο ηθοποιός και η τραγουδίστρια.

Οι κοινές φωτογραφίες της Δέσποινας Βανδή αγκαλιά με τον Βασίλη Μπισμπίκη σε γνωστό κουτούκι στα Εξάρχεια, πυροδότησαν τις φήμες περί ειδυλλίου.

Οι φήμες θέλουν οι δύο καλλιτέχνες να είναι ζευγάρι και μάλιστα πολύ ερωτευμένο, κάτι που δεν προσπάθησαν να κρύψουν, σύμφωνα με όσα ακούγονται ούτε το συγκεκριμένο βράδυ, στο μαγαζί των Εξαρχείων.

Όπως είπε μάλιστα στο «Πρωινό» ο Γρηγόρης Μπάκας την Πέμπτη, «Εάν κάναμε ενημέρωση και ξεκινάγαμε το ρεπορτάζ θα λέγαμε “διαχυτικοί και αδιαφορώντας για τα αδιάκριτα βλέμματα γύρω τους”…».

Αποκλειστικά στο «Πρωινό» μίλησε ο ιδιοκτήτης του μαγαζιού στα Εξάρχεια, στο οποίο πέρασαν μαζί ένα από τα βράδια τους η Δέσποινα Βανδή και ο Βασίλης Μπισμπίκης, ο οποίος μάλιστα είπε ότι ο ηθοποιός είναι τακτικός πελάτης του μαγαζιού.

Στο Πρωινό μίλησε επίσης και ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου που εμφανίζεται κάθε Κυριακή στην Κύπρο με τη Δέσποινα Βανδή. Είπε πως η τραγουδίστρια δεν του έχει αναφέρει τίποτα για τον Βασίλη Μπισμπίκη, ενώ σχετικά με τις κοινές τους φωτογραφίες, σχολίασε με νόημα: «Δεν μου έχει μιλήσει ακόμη και δεν της μίλησα και εγώ για αυτό. Όταν θα νιώσει κάποιος την ανάγκη να το πει, αν ισχύει και εφόσον ισχύει. Που πιθανολογούμενα θα ισχύει εφόσον έχουμε δει και πράγματα. Όταν μου μιλήσει και μου δώσει το δικαίωμα να μιλήσω, ναι θα σας πω».

