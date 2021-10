Ζώδια

Λίτσα Πατέρα - Ζώδια: Ο “καλός” ανάδρομος Ερμής και η Αφροδίτη

Για ευνοϊκές ημέρες και ευχέρεια για νέα ξεκινήματα κάνει λόγο η αστρολόγος της εκπομπής “Το Πρωινό”, στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Για «ευνοϊκή ημέρα, στην οποία μπορούν να γίνουν αναδιαπραγματεύσεις», έκανε λόγο η Λίτσα Πατέρα, στην έναρξη της ενότητας με τις προβλέψεις ζωδίων στο «Πρωινό» της Πέμπτης.

Όπως είπε η αστρολόγος της εκπομπής, «αν κάτι δεν πήγε καλά και αν κάτι δεν μας άρεσε τις προηγούμενες ημέρες, μπορούμε έως τις 15 Οκτωβρίου να ρυθμίσουμε αυτά τα θέματα με τους συντρόφους και τους συνεργάτες μας».

«Ο ανάδρομος Ερμής δεν κάνει πάντα κακό», σημείωσε η Λίτσα Πατέρα, συμπληρώνοντας πως «όταν έχει μια ωραία όψη, όπως αυτή που σύντομα θα κάνει με τον Δία, ο ανάδρομος Ερμής μπορεί να φέρει κάτι καλό».

Ακόμη, όπως τόνισε στο «Πρωινό» η αστρολόγος, «η Αφροδίτη περνάει στον Τοξότη και αυτό σημαίνει ότι θα θέλουμε να βγούμε έξω, να δούμε φίλους, να φλερτάρουμε, να επικοινωνήσουμε. Θα είναι μια καλή περίοδος που θα κρατήσει μέχρι τις 4 Νοεμβρίου και αυτό σημαίνει ότι όλοι λίγο-πολύ θα πάρουμε τα πάνω μας, θα δούμε φίλους και θα μετακινηθούμε».

Αμέσως μετά, η αστρολόγος έκανε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε το απόσπασμα με την Λίτσα Πατέρα από την εκπομπή «Το Πρωινό» της Πέμπτης:

