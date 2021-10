Κοινωνία

Αντιεμβολιαστής αστυνομικός σε διαθεσιμότητα

Ο αστυνομικός με το ψευδώνυμο «Τηλέμαχος» πραγματοποιεί συνεχείς αναρτήσεις με βίντεο εναντίον του εμβολιασμού. Σε εξέλιξη και άλλες ΕΔΕ.

Σε διαθεσιμότητα τέθηκε αστυνομικός, με απόφαση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και την διεξαγωγή Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης, με αφορμή βίντεο που δημοσιεύει σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατά των εμβολιασμών για τον κορονοϊό.

Ο αστυνομικός με το ψευδώνυμο «Τηλέμαχος» πραγματοποιεί συνεχείς αναρτήσεις με βίντεο εναντίον του εμβολιασμού και παράλληλα ο ίδιος είναι αρνητής του ιού, φτάνοντας στο σημείο να δίνει ακόμα και συμβουλές στους αρνητές για το πώς θα αποφύγουν τα ΜΑΤ.

Συγκεκριμένα η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ αναφέρει:

"Σχετικά με ανάρτηση - βίντεο που δημοσιεύθηκε από αστυνομικό σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αναπαράγεται στο διαδίκτυο και σε Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, γνωρίζεται ότι, στο πλαίσιο Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης, με απόφαση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, σε βάρος του αστυνομικού επιβλήθηκε το διοικητικό μέτρο της διαθεσιμότητας.

Το συγκεκριμένο υλικό υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και παραγγέλθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας.

Επιπλέον, για λοιπά βίντεο – αναρτήσεις του εν λόγω αστυνομικού έχουν ήδη διαταχθεί και διενεργούνται Ένορκες Διοικητικές Εξετάσεις."

