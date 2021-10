Κόσμος

Λα Πάλμα – Ηφαίστειο: Έκλεισε το αεροδρόμιο από τις στάχτες

Στάχτες από το ηφαίστειο Κούμπρε Βιέχα που έχει εκραγεί ανάγκασαν τις αρχές στη Λα Πάλμα της Ισπανίας να κλείσουν σήμερα το αεροδρόμιο στο νησί, δήλωσε η ισπανική υπηρεσία εναέριας κυκλοφορίας Aena.

"Το αεροδρόμιο της Λα Πάλμα είναι εκτός λειτουργίας λόγω της συσσώρευσης στάχτης. Τα καθιερωμένα πρωτόκολλα εφαρμόζονται. Η ασφάλεια είναι η προτεραιότητα", ανέφερε η AENA στον λογαριασμό της στο Twitter.

Άλλα αεροδρόμια στο αρχιπέλαγος των Καναρίων παραμένουν ανοικτά, δήλωσαν οι αρχές.

Το ηφαίστειο άρχισε να εκτοξεύει πίδακες ζεστής λάβας στις 19 Σεπτεμβρίου προκαλώντας ζημιές σε εκατοντάδες κτίρια και αγροκτήματα και οδηγώντας στην εκκένωση χιλιάδων ανθρώπων.

Είναι η δεύτερη φορά που κλείνει το αεροδρόμιο της Λα Πάλμα μετά την έκρηξη του ηφαιστείου και "ίσως να μην διαρκέσει πολύ", ανέφερε εκπρόσωπος της AENA την οποία επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο.

Στις 25 Σεπτεμβρίου οι αεροπορικές συνδέσεις με το νησί είχαν διακοπεί για λίγο λόγω της επιδείνωσης των συνθηκών ασφαλείας αλλά στη συνέχεια αποκαταστάθηκαν.

