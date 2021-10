Πολιτική

Μητσοτάκης: η συμφωνία Ελλάδας - Γαλλίας θωρακίζει την χώρα

Η ρήτρα στρατιωτικής συνδρομής σε περίπτωση επίθεσης σε ένα από τα δύο κράτη και οι φρεγάτες Belharra.



«Είναι μία συμφωνία που αναβαθμίζει συνολικά τη συνεργασία των δύο χωρών μας στους τομείς της άμυνας της ασφαλείας και της εξωτερικής πολιτικής» τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ξεκινώντας την ομιλία του στη Βουλή, στη συζήτηση για την κύρωση της Συμφωνία Ελλάδας - Γαλλίας.

«Το ιστορικό αυτό κείμενο τίθεται υπ όψιν της βουλής, καθιστώντας τη σημερινή συζήτηση ιστορική, καθώς η έγκριση του σημαίνει θωράκιση της χώρας, την ενίσχυση του νοτιοευρωπαϊκού σκέλους της συμφωνίας, αλλά και την πρώτη προσπάθεια για στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης», συνέχισε ο πρωθυπουργός και συμπλήρωσε: «Για πρώτη φορά προβλέπεται ρητά και κατηγορηματικά ρήτρα αμυντικής συνδρομής σε περίπτωση που τρίτος επιτεθεί σε ένα από τα δύο κράτη. Και όλοι ξέρουμε ποιος απειλεί με casus belli στην περιοχή μας».

Συγκροτείται μία ενιαία ευρωπαϊκή στάση στη Μεσόγειο

«Οι τρεις φρεγάτες Belharra ήταν διακαής πόθος του πολεμικού μας ναυτικού και πλέον η Ελλάδα θα έχει πλοία επιφανείας, αντάξια των Ελλήνων καπετάνιων μας, για τα επόμενα 30 χρόνια» συνέχισε ο πρωθυπουργός από το βήμα της Βουλής. «Τα πρώτα Rafale θα φθάσουν στην Τανάγρα πριν από το τέλος του έτους. Επιπλέον υπάρχουν οι συμφωνίες με Αίγυπτο και Ιταλία για τις θαλάσσιες ζώνες, υπάρχει επίσης συμφωνία με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με αντίστοιχη ρήτρα αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής, οι σχέσεις με το Ισραήλ καθώς και η επέκταση της αμυντικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ για τα επόμενα 5 χρόνια» ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και χαρακτήρισε «πολύ σημαντική» την «ευρωατλαντική διάσταση της συμφωνίας, αλλά και την ενίσχυση του ευρωπαϊκού πλαισίου» καθώς «η εν λόγω συμφωνία είναι πλήρως συμβατή με την γαλλογερμανική συμφωνία του Άαχεν».

«Ταυτόχρονα συγκροτείται μία ενιαία ευρωπαϊκή στάση στη Μεσόγειο» σημείωσε ο πρωθυπουργός, εξηγώντας ότι τα παραπάνω αποτελούν απόδειξη της ισχυρής αυτοδύναμης ευρωπαϊκής παρουσίας του αύριο. «Συμμερίζομαι την άποψη Μακρόν ότι εμείς οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να σταματήσουμε να υποδεχόμαστε με αφέλεια τις τεκτονικές αλλαγές στο γεωπολιτικό κομμάτι, που συμβαίνουν γύρω μας» υπογράμμισε ακόμα Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη συζήτηση στη Βουλή για την κύρωση της Συμφωνίας της Ελλάδος - Γαλλίας.

Kαλούμαστε να γίνουμε ευρωπαίοι πραγματιστές χαράσσοντας με θάρρος τον δρόμο της στρατηγικής αυτονομίας της ΕΕ

«Οι πραγματικοί ευρωπαϊστές καλούμαστε να γίνουμε ευρωπαίοι πραγματιστές χαράσσοντας με θάρρος τον δρόμο της στρατηγικής αυτονομίας της ΕΕ που είναι μονόδρομος» τόνισε στη συνέχεια της ομιλίας του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Όλοι οι πολίτες αντιλαμβάνονται τη σημασία της ελληνογαλλικής Συμφωνίας που προβλέπει την ένοπλη συνδρομή από την ισχυρότερη στρατιωτικά δύναμη της ΕΕ, τη μόνη που έχει πυρηνικά στην Ένωση» συμπλήρωσε.

Ο πρωθυπουργός εξήγησε επίσης ότι «η τιμή των φρεγατών δεν ξεπερνά τις δημοσιονομικές μας δυνατότητες, καθώς εκμεταλλευτήκαμε τη συγκυρία για να διαπραγματευτούμε σκληρά. Η εξόφληση τους απλώνεται στον χρόνο, αλλά και ο χρόνος παράδοσης είναι πολύ σημαντικός καθώς η συμφωνία με την Ελλάδα προηγήθηκε τελικώς παραγγελιών του Γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού». «Δεν υπάρχει άμυνα χωρίς ισχυρή οικονομία να την χρηματοδοτεί» συνέχισε ο πρωθυπουργός για να συμπληρώσει «ούτε όμως και οικονομία χωρίς ισχυρή άμυνα και εξωτερική πολιτική να την στηρίζει».

Ο πρωθυπουργός αποκάλυψε ακόμη ότι «ανάλογα εξοπλιστικά προγράμματα δρομολογούνται και στο στρατό ξηράς καθώς η χώρα μας έχει εγκαταλείψει το ανόητο δόγμα του «θα το ρισκάρουμε με τους γείτονες χωρίς να εξοπλιζόμαστε. Η πρώτη νέα φρεγάτα θα πλεύσει στο ναύσταθμο της Σαλαμίνας εντός του 2025, εκεί που κάποιοι συνοδοιπόροι σας έκαναν τελετές κιτς υπέρ των Σαλαμινομάχων, προσκυνώντας τα νερά, γιατί καλό είναι να κρινόμαστε αλλά να μην ξεχνιόμαστε».

Η επιτυχία της Συμφωνίας είναι επιτυχία πρωτίστως της χώρας. Μια παρακαταθήκη για τον τόπο που θα διατρέχει τις γενιές του. Πολίτες και Ένοπλες Δυνάμεις έχουν ήδη απαντήσει με ένα υπερήφανο «ναι».



Κάθε «όχι» που θα ακουστεί στη Βουλή θα είναι «όχι» στη δική τους βούληση.#Βουλή pic.twitter.com/1eZiqOHOni — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) October 7, 2021

Κάθε «όχι» σήμερα είναι ένα «όχι» στη βούληση των πολιτών

«Ναι, η Ελλάδα είναι το τελευταίο προκεχωρημένο φυλάκιο της Δύσης» τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στη Βουλή, «απαντώντας» σε ανάλογες κατηγορίες κομμάτων της αντιπολίτευσης. «Εκτός εάν θέλετε να αλλάξετε την γεωγραφία και να μας πάτε στην θέση της Δανίας» συμπλήρωσε ο πρωθυπουργός.

«Η συμφωνία αυτή (σ.σ. με τη Γαλλία) υπερβαίνει την θητεία της παρούσας κυβέρνησης, είναι μία παρακαταθήκη για το μέλλον της χώρας» συνέχισε ο πρωθυπουργός. «Ως εκ τούτου κάθε όχι που θα ακουστεί σήμερα στη Βουλή θα είναι ένα όχι στη βούληση των πολιτών και των ενόπλων δυνάμεων που είπαν ένα περήφανο ναι στη συμφωνία» σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και συνέχισε: «απευθύνομαι σε εσάς κ. Τσίπρα και στους βουλευτές σας γιατί έχω πληροφορηθεί την αρνητική σας στάση και σας καλώ να την αναθεωρήσετε. Το παρών σημαίνει απών από τις ανάγκες της χώρας. Η αρχική σας τοποθέτηση κ. Κατρούγκαλε ήταν θετική. Αλήθεια τι μεσολάβησε και έρχεστε σήμερα στη Βουλή ως εθνική εξαίρεση» ρώτησε ο πρωθυπουργός απευθυνόμενος στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης αλλά και τον τομεάρχη εξωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ. «Γνωρίζετε ότι ο όρος επικράτεια περιλαμβάνει όχι μόνο το έδαφος αλλά και την θάλασσα και τον αέρα και η συνθήκη κινείται στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου και του δικαίου της θάλασσας που καλύπτουν πλήρως τις ελληνικές θέσεις. Η συμφωνία περιλαμβάνει δέσμευση για συνδρομή σε περίπτωση επίθεσης ανεξαρτήτως του τόπου. Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο έχει αποφανθεί πως επίθεση δεν σημαίνει μόνον εισβολή αλλά και οποιοδήποτε επεισόδιο. Εξ ου και σε καμία συμφωνία δεν αναφέρεται η ΑΟΖ και η υφαλοκρηπίδα. Ποτέ άλλοτε μία τόσο ισχυρή δύναμη δεν βρέθηκε εγγυήτρια της εδαφικής μας ακεραιότητας επί του πεδίου και εάν χρειαστεί και εν όπλοις. Το παρελθόν σας σας εκδικείται. Από το όχι στις γραβάτες πήγατε στο όχι στις φρεγάτες, Κρίμα» συμπλήρωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Δεν υπάρχει κανένα επιχείρημα που να σκιάζει τη σημασία τη Συμφωνίας με την Γαλλία

«Δεν γνωρίζετε κ. Τσίπρα πως στο Σαχέλ δραστηριοποιούνται 8 ευρωπαϊκές χώρες και καμία από αυτές δεν έχει υπογράψει συμφωνία με την Γαλλία» συνέχισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Δεν ήσασταν στα ευρωπαϊκά συμβούλια όταν στα κείμενα συμπερασμάτων τονιζόταν η στρατηγική σημασία της περιοχής του Σαχέλ» τόνισε ο πρωθυπουργός απευθυνόμενος στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. «Βρήκα ένα tweet σας που λέγατε πως η ασφάλεια της Μεσογείου συνδέεται άρρηκτα με την κατάσταση στην Υποσαχάρια Αφρική. Πόσο άλλη υποκρισία κ. Τσίπρα; Το τελευταίο καταφύγιο σας είναι στα λεγόμενα του κ. Βενιζέλου, ευτυχώς που ο άνθρωπος είναι ελεύθερος και μπορεί να μιλάει γιατί μέχρι πρότινος τον θέλατε στην φυλακή με το σκάνδαλο της Novartis».

Και ο πρωθυπουργός συνέχισε: «Δεν υπάρχει κανένα επιχείρημα που να σκιάζει τη σημασία τη Συμφωνίας με την Γαλλία. Πρόκειται για μία ασπίδα έναντι απειλών κατά της χώρας μας, αποτελεί και τον πρόλογο της κοινής άμυνας και της ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας, ένα διμερές υπόδειγμα δράσης με πολυεπίπεδες αναφορές. Θα κλείσω επισημαίνοντας με τη σοβαρή παράδοση που έχει κατακτήσει η χώρα μας τα κόμματα εξουσίας να ομονοούν σε θέματα εθνικής άμυνας και θα χαιρετίσω τη στάση του Κινήματος Αλλαγής. Εξ ου και θα ξανακαλέσω τους βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης να αναθεωρήσουν τη στάση τους ιδίως όταν η Τουρκία αμφισβητεί την ελληνική κυριαρχία των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου επειδή δεν είναι αποστρατιωτικοποιημένα. Η ευθύνη σας είναι βαριά και βαριά θα είναι και η ετυμηγορία της ιστορίας» είπε ο πρωθυπουργός ολοκληρώνοντας την ομιλίας του στη συζήτηση στη Βουλή, για την κύρωση της Συμφωνίας της Ελλάδος - Γαλλίας.

