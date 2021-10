Κοινωνία

Εξάρχεια: σύλληψη τραβεστί για δολοφονία ιερόδουλης

Η «Αμάντα» ή «Στεφανία» , όπως ήταν γνωστή, γρονθοκόπησε μέχρι θανάτου ιερόδουλη στο κέντρο της Αθήνας. Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Στα χέρια της αστυνομίας έπεσε το μεσημέρι της Τετάρτης ένας 63χρονος, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για τη δολοφονία ιερόδουλης, τον Νοέμβριο του 2014, στα Εξάρχεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ζούσε διπλή ζωή, καθώς κυκλοφορούσε με γυναικεία ρούχα και περούκα, ενώ χρησιμοποιούσε τα ψευδώνυμα Αμάντα και Στεφανία. Γι αυτό και επί επτά χρόνια δεν είχε εντοπιστεί τα ίχνη του.

Ωστόσο, το μεσημέρι της Τετάρτης εντοπίστηκε τυχαία από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ στα Εξάρχεια. Ο 63χρονος προσήχθει στο τοπικό αστυνομικό τμήμα, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Εκτέλεσης Ποινών για να εκτελεστεί το ένταλμα σύλληψης που εκκρεμούσε σε βάρος του για τον θάνατο της 43χρονης γυναίκας δια ξυλοδαρμού.

Ο ίδιος πάντως αρνείται πως σκότωσε την γυναίκα και υποστηρίζει πως δεν έχει καμία σχέση με την δολοφονία.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας:

"Συνελήφθη, μεσημβρινές ώρες της 6-10-2021 στην περιοχή των Εξαρχείων, ημεδαπός διότι σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Ο ανωτέρω συνελήφθη από αστυνομικούς της Ο.Π.Κ.Ε. και οδηγήθηκε στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών.

Ειδικότερα, ο ανωτέρω κατηγορείται ότι την 14-11-2014 στα Εξάρχεια είχε επιτεθεί σε βάρος 43χρονης ημεδαπής με ανθρωποκτόνο πρόθεση, χτυπώντας την στο πρόσωπο και στο κεφάλι, προκαλώντας της βαριές κακώσεις, συνεπεία των οποίων επήλθε ο θάνατος αυτής λίγες ημέρες αργότερα σε νοσοκομείο. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα".

