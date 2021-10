Πολιτική

Στο Προεδρικό Μέγαρο η πρώτη σημαία της ΕΕ που υψώθηκε στην Ακρόπολη

Τη σημαία παρέδωσε στην ΠτΔ, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, ο Αντιπρόεδρος της Ε.Ε., Μαργαρίτης Σχοινάς.

Σε ανάρτηση της στον λογαριασμό στο twitter, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Αθήνα, έκανε γνωστό πως η πρώτη σημαία της ΕΕ που τιμητικά υψώθηκε στον ιερό βράχο της Ακρόπολης, στις 9 Μαΐου του 2021, «παίρνει σήμερα τη θέση της στην εστία του απανταχού ελληνισμού, στο Προεδρικό Μέγαρο της Ελληνικής Δημοκρατίας».

Τη σημαία παρέδωσε στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδιος για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου ζωής, Μαργαρίτης Σχοινάς.

????Η πρώτη σημαία της ΕΕ που τιμητικά υψώθηκε στον ιερό βράχο της Ακρόπολης,

????πλάι στη γαλανόλευκη, την 9η Μαΐου 2021,

παίρνει σήμερα τη θέση της στην εστία του απανταχού ελληνισμού, στο Προεδρικό Μέγαρο της Ελληνικής Δημοκρατίας.@PresidencyGR @MargSchinas pic.twitter.com/Xj7jek13Dv — Ευρωπαϊκή Επιτροπή ???? (@EEAthina) October 7, 2021





