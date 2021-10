Αθλητικά

Ποδοσφαιριστής κλώτσησε διαιτητή - Δίωξη για απόπειρα δολοφονίας (βίντεο)

Ο ποδοσφαιριστής κλώτησε τον διαιτητή στην διάρκεια του αγώνα και πλέον αντιμετωπίζει κατηγορία για απόπειρα φόνου.

Για απόπειρα δολοφονίας διαιτητή κατηγορείται ποδοσφαιριστής στη Βραζιλία, καθώς τον κλώτσησε στο κεφάλι στη διάρκεια αγώνα πρωταθλήματος Β’ κατηγορίας αφήνοντάς τον αναίσθητο.

O Γουίλιαμ Ριμπέιρο κλώτσησε βάναυσα τον πεσμένο στο έδαφος διαιτητή Ροντρίγκο Κριβέλαρο, κατά τη διάρκεια του αγώνα της ομάδας του, Σπορτ Κλουμπ Σάο Πάουλο με τη γηπεδούχο Γκουαρανί-RS για το πρωτάθλημα της πολιτείας Ρίο Γκράντε ντο Σουλ, στον Νότο της Βραζιλίας.

Το παιχνίδι διακόπηκε στο 59ο λεπτό, ενώ ο διαιτητής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, απ’ όπου πήρε εξιτήριο την επόμενη ημέρα.

«Αποφάσισα … να κατηγορήσω τον παίκτη για απόπειρα δολοφονίας γιατί κατά την αντίληψή μου για την υπόθεση, υπήρξε κίνδυνος να προκαλέσει ένα θανατηφόρο αποτέλεσμα», δήλωσε στη βραζιλιάνικη ιστοσελίδα UOL ο εισαγγελέας που είναι υπεύθυνος για την υπόθεση.

Ο ποδοσφαιριστής αφέθηκε προσωρινά ελεύθερος από το κρατητήριο της αστυνομία στο Βενάνσιο Άιρες.

Η επίθεση έγινε στην 113η επέτειο ίδρυσης της Σπορτ Κλουμπ Σάο Πάουλο, που δεν έχει σχέση με τη γνωστή Σάο Πάουλο, της ομώνυμης μεγαλούπολης της Βραζιλίας.

Ο σύλλογος χαρακτήρισε το περιστατικό «ένα από τα πιο θλιβερά στην ιστορία του» και είπε ότι έδιωξε τον Ριμπέιρο, ενώ εξετάζει τι περαιτέρω μέτρα μπορεί να λάβει.

Ο μικρός σύλλογος από το Ρίο Γκράντε, μια πόλη 200.000 κατοίκων, περίπου 320 χιλιόμετρα νότια της πρωτεύουσας της πολιτείας, Πόρτο Αλέγκρε, παίζει στη Β΄ κατηγορία του τοπικού πρωταθλήματος Ρίο Γκράντε ντο Σουλ.

Ο αγώνας της Δευτέρας διεκόπη και ξεκίνησε ξανά μια ημέρα αργότερα (με άλλον διαιτητή), με την Γκουαρανί να επικρατεί με σκορ 1-0.

