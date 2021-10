Παράξενα

Λαμία: “Επιχείρηση κουνέλι” για την Πυροσβεστική (εικόνες)

Μια διαφορετική αποστολή – κάθε άλλο παρά εύκολη – κλήθηκαν να φέρουν σε πέρας δυο πυροσβέστες.

Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής στην πόλη της Λαμίας, το πρωί της Τετάρτης, δεν ήταν για κάποια φωτιά ή για έναν απεγκλωβισμό. Προήλθε μετά από τηλεφώνημα για ένα κουνέλι που το έσκασε από το κλουβί του.

Το συμπαθές ζώο στην προσπάθεια του να απολαύσει την ελευθερία του, άρχισε να κάνει βόλτες στην τέντα μπαλκονιού, διαμερίσματος 4ου ορόφου.

Γείτονες είδαν τον κίνδυνο που διέτρεχε, καθώς έλειπε η ιδιοκτήτρια και ειδοποίησαν την Πυροσβεστική που έφτασε στο σημείο με δύο άνδρες.

Οι πυροσβέστες κατάφεραν να «δωροδοκήσουν» το κουνέλι με λίγη τροφή και να ολοκληρώσουν με επιτυχία την αποστολή τους, που έκρυβε αρκετούς κινδύνους.

