Μίκης Θεοδωράκη: Διπλή τιμή από τον Δήμο Θέρμης

Ο Δήμος Θέρμης αποτίει φόρο τιμής στη μνήμη του μεγάλου μουσικοσυνθέτη.

Σε «Μίκης Θεοδωράκης» μετονομάζεται η είσοδος στον οικισμό της Θέρμης στη Θεσσαλονίκη, στο τμήμα της, από τον κόμβο της εθνικής οδού Θέρμης - Πολυγύρου έως τον κόμβο της οδού Βασιλικής Ταβάκη με Σωτηρίου Πέτρουλα.

Την απόφαση έλαβε ομόφωνα το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Θέρμης στην πρόσφατη συνεδρίασή του, θέλοντας με τον τρόπο αυτό να τιμήσει τον μεγάλο Έλληνα συνθέτη. Επιπλέον, αποφάσισε και το δημοτικό ωδείο της Θέρμης να μετονομαστεί σε Ωδείο «Μίκης Θεοδωράκης».

Ο δήμαρχος Θοδωρής Παπαδόπουλος, εισηγούμενος το θέμα, τόνισε πως ο Μίκης Θεοδωράκης «ήταν σύμβολο ενότητας γι' αυτή τη χώρα. Ο δήμος μας, όπως πάρα πολλοί φορείς σε αυτόν τον τόπο, πρέπει να τον τιμήσουν με τον τρόπο που αρμόζει στο μέγεθός του».

