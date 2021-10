Life

Sex and the City: ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!

Θα αποτελείται από δέκα επεισόδια μισής ώρας, τα οποία θα αναρτηθούν σε διαδικτυακή πλατφόρμα!

Ήταν μία εμβληματική σειρά στα τέλη της δεκαετίας του '90, για τη γυναικεία φιλία, την μόδα και τις σχέσεις. Ο λόγος για το «Sex and the City» που ακολουθούσε τις ζωές τεσσάρων γυναικών στη Νέα Υόρκη.

Το τελευταίο επεισόδιο το 2004 συγκέντρωσε 10,6 εκατομμύρια τηλεθεατές στις ΗΠΑ, ενώ στο Ηνωμένο Βασίλειο, το παρακολούθησαν 4,1 εκατομμύρια τηλεθεατές στο Channel 4. Η σειρά ολοκληρώθηκε έπειτα από έξι σεζόν και 94 επεισόδια, κερδίζοντας πολλά βραβεία. Αργότερα, επέστρεψε με δύο ταινίες, που γνώρισαν μεγάλη εμπορική επιτυχία.

Το HBO Max ανακοίνωσε ότι η πρεμιέρα του νέου κύκλου με τίτλο «And Just Like That» έχει προγραμματιστεί για τον Δεκέμβριο. Θα αποτελείται από δέκα επεισόδια μισής ώρας, τα οποία θ' αναρτηθούν στη διαδικτυακή πλατφόρμα HBO Max.

Η παρέα, θα αποτελείται και πάλι από τέσσερις φίλες, αφού η Κάρι Μπράντσο θα έχει νέα κολλητή, την ντοκιμαντερίστρια Λίσα Τοντ Γουέξλεϊ, που θα την υποδυθεί η Άρι Πάρκερ. Στο καστ προστέθηκε και η βραβευμένη με Tony, Σάρα Ραμίρες, η οποία έγινε γνωστή από την επιτυχημένη σειρά Grey’s Anatomy.

Η σειρά, επικεντρώνεται στην φιλία αυτών των γυναικών οι οποίες έχουν κλείσει τα 50 τους χρόνια ξανά στη Νέα Υόρκη με σύνθημα την φράση της Κάρι Μπράντσο «And just like that…».

