Νόμπελ Λογοτεχνίας στον Abdulrazak Gurnah

Ποιος ειναι ο συγγραφέας στον οποίο θα απονεμηθεί το Νόμπελ Λογοτεχνίας 2021.

Στον Abdulrazak Gurnah απο την Τανζανία θα απονεμηθεί το Βραβείο Νόμπελ 2021, όπως ανακοινώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης

Ο Abdulrazak Gurnah γεννήθηκε στις 20 Δεκεμβρίου 1948, στην Ζανζιβάρη, στην Τανζανία. Ειναι μυθιστοριογράφος. Τα πιο διάσημα από τα μυθιστορήματά του είναι ο Παράδεισος (1994), το Desertion (2005) και το By the Sea (2001).

Όπως ανακοίνωσε η Ακαδημία, ο Αμπντουλραζάκ Γκούρνα βραβεύεται «για την ασυμβίβαστη και συμπονετική διείσδυσή του στις επιπτώσεις της αποικιοκρατίας και τη μοίρα του πρόσφυγα στον κόλπο μεταξύ πολιτισμών και ηπείρων».

Ο Γκούρνα πήγε στη Βρετανία ως φοιτητής το 1968. Η μητρική του γλώσσα ήταν τα σουαχίλι. Στο Πανεπιστήμιο του Κεντ, πήρε το διδακτορικό του, το 1982. Σήμερα είναι Καθηγητής και Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών εκεί, στο Τμήμα Αγγλικών. Το κύριο ακαδημαϊκό του ενδιαφέρον είναι η μετα-αποικιακή γραφή και οι λόγοι που σχετίζονται με την αποικιοκρατία, ειδικά αυτοί που σχετίζονται με την Αφρική, την Καραϊβική και την Ινδία. Έχει επιμεληθεί δύο τόμους «Δοκίμια για την Αφρικανική Γραφή», έχει δημοσιεύσει άρθρα για μια σειρά σύγχρονων συγγραφέων, συμπεριλαμβανομένων των V. S. Naipaul, Salman Rushdie και Zoe Wicomb. Κατοικεί στο Brighton.

