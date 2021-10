Πολιτική

Γεννηματά: Η συμφωνία Ελλάδας - Γαλλίας θέτει τις βάσεις για άμυνα και ασφάλεια

Η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ τόνισε την ανάγκη για νέα εθνική στρατηγική για τη χώρα και μίλησε για τρία σημαντικά προβλήματα που είναι σε εξέλιξη.

Πάντα στηρίζαμε και στηρίζουμε την ισχύ και την αποτρεπτική ικανότητα της χώρας στην ευρύτερη περιοχή και για αυτό «ψηφίζουμε τη Συμφωνία γιατί θέτει τις βάσεις για την άμυνα και την ασφάλεια, όπως ψηφίζουμε και την ενίσχυση του Στόλου. Μας ενδιαφέρει να έχουμε στενές σχέσεις με τη Γαλλία, ειδικά τώρα που η Τουρκία κλιμακώνει τις προκλήσεις της» τόνισε η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ, Φώφη Γεννηματά, στην ομιλία της στη Βουλή, στο πλαίσιο της συζήτησης για την κύρωση της Συμφωνίας Ελλάδας – Γαλλίας. Ωστόσο, όπως συμπλήρωσε η κυρία Γεννηματά «στη συμφωνία υπάρχουν προβλήματα που πρέπει να αναδειχτούν» αλλά και «δυνατότητες, αν η κυβέρνηση δουλέψει πρακτικά πάνω σε αυτή».

Και η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ σημείωσε πως «Χρειάζεται μια νέα εθνική στρατηγική που θα αντιμετωπίζει την στάση της Τουρκίας. Ας καθίσουμε επιτέλους σε ένα τραπέζι κ. Μητσοτάκη να συζητήσουμε για τα συμφέροντα της Ελλάδας. Δεν πρέπει να δικαιωθούν αυτοί που υποστηρίζουν ότι η συμφωνία με τη Γαλλία θυμίζει ανάλογες συμφωνίες του 19ου αιώνα που έμειναν στα χαρτιά».

Στην αρχή της ομιλίας της, η κ. Γεννηματά ανέφερε πως με ευθύνη του πρωθυπουργού δεν έχει χαραχθεί η νέα εθνική στρατηγική για τη χώρα, ενώ μίλησε για τρία σημαντικά προβλήματα που είναι σε εξέλιξη: Την πανδημία που «δεν έχει τελειώσει κ. Μητσοτάκη και έχετε μεγάλη ευθύνη γιατί δεν την χειριστήκατε σωστά. Θα είναι ρίσκο αν δεν υπάρχει σωστός έλεγχος μέτρων», όπως είπε.

Την ακρίβεια, γιατί «έρχεται βαρύς χειμώνας και η ακρίβεια πλήττει νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις. Στη χώρα μας τα φαινόμενα αισχροκέρδειας έχουν επιδεινώσει την κατάσταση» σημείωσε και «τρίτον η απειλή της ακροδεξιάς. Ένα χρόνο μετά την καταδίκη της ΧΑ η ακροδεξιά σηκώνει κεφάλι και οι αντιλήψεις της ακροδεξιάς παραμένουν και μέσα στο ίδιο σας το κόμμα» επισήμανε η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ.

Επεσήμανε 4 σημεία που χρειάζονται απαραίτητης αποσαφήνισης.

Η συμφωνία δεν καλύπτει το σύνολο των ενδεχόμενων απειλών κατά της χώρας μας. «Αναφέρεται στην «επικράτεια», επομένως δεν καλύπτει την υφαλοκρηπίδα και την ΑΟΖ. Ως γνωστόν αυτές (είτε που έχουν οριοθετηθεί, είτε που θα οριοθετηθούν) δεν συνιστούν «επικράτεια» του κράτους, αλλά περιοχές όπου ασκούνται κυριαρχικά δικαιώματα. Με δεδομένες τις προκλήσεις της Τουρκίας σε αυτές ακριβώς τις περιοχές, η Κυβέρνηση οφείλει να πράξει ότι είναι δυνατόν για την συμπλήρωση της συμφωνίας», τόνισε η Φώφη Γεννηματά. «Πριν από ένα χρόνο, ο Πρωθυπουργός μας κάλεσε στο γραφείο του για να μας ενημερώσει ότι η αγορά των πλοίων κοστίζει ακριβά και θα έπρεπε να πάρουμε τα Rafale. Σήμερα παίρνουμε και τα Rafale και τις Γαλλικές φρεγάτες. Τι άλλαξε; Η Κυβέρνηση οφείλει να μας ενημερώσει. Γιατί μιλάμε για ένα μεγάλο κόστος», πρόσθεσε η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ . Η ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής προβλέπει ότι η κάθε συμπράττουσα πλευρά οφείλει να συνδράμει την άλλη σε στρατιωτικές επιχειρήσεις.«Ερωτώ τον κ. Μητσοτάκη. Δεσμευόμαστε ότι θα συνδράμουμε τη Γαλλία στις στρατιωτικές επιχειρήσεις της στο Σαχέλ, όπως προβλέπει το άρθρο 18; Ναι ή Όχι;», είπε η Φώφη Γεννηματά και κατέστησε σαφές ότι η συμφωνία για τις φρεγάτες, πρέπει να συμπληρωθεί με μέτρα στήριξης και αναγέννησης των Ναυπηγείων της χώρας μας , καθώς δεν έχει καταβληθεί ως τώρα καμία ουσιαστική προσπάθεια από την Κυβέρνηση, για να αξιοποιηθεί και για τα ελληνικά ναυπηγεία, ένα τόσο μεγάλο ναυτικό πρόγραμμα δισεκατομμυρίων ευρώ.

«Είναι απαράδεκτο όταν τα ναυπηγεία μας κινδυνεύουν και απειλούνται χιλιάδες θέσεις εργασίας, η Κυβέρνηση να σιωπά και να μην ανταποκρίνεται στις ευθύνες της. Είναι απαράδεκτο να γινόμαστε οικειοθελώς χώρα μόνο «καταναλωτής» αμυντικών συστημάτων, όταν όλες οι άλλες χώρες διεκδικούν και παίρνουν συμμετοχή των βιομηχανιών τους. Μηδέ της Τουρκίας εξαιρουμένης», υποστήριξε η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ.

Όπως σημείωσε η διμερής συμφωνία με τη Γαλλία σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να εξασθενήσει, τις προβλέψεις για την ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής του άρθρου 42 παρ. 7 της Συνθήκης της Λισσαβόνας, που υποχρεώνει νομικά και πολιτικά όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε., να συνδράμουν ένα άλλο κράτος- μέλος που πέφτει θύμα ένοπλης επιθετικότητας από Τρίτη χώρα. Η ρήτρα αυτή πρέπει να ισχύει απόλυτα και για όλες τις χώρες.

«Ρήτρα που είναι έργο της Ελλάδας, «έργο ΠΑΣΟΚ», που προτάθηκε από την Ελληνική Κυβέρνηση το 2002 με υπουργό Εξωτερικών τον Γιώργο Παπανδρέου και έγινε μετά από σκληρή διαπραγμάτευση αποδεκτή», ανέφερε η κ. Γεννηματά και κατέληξε λέγοντας πώς «το ΝΑΙ μας, η υπεύθυνη στάση μας στη συμφωνία με τη Γαλλία, συνοδεύεται και με την απαίτηση να αναλάβει η Κυβέρνηση τις πρωτοβουλίες που πρέπει, να αξιοποιήσει τη συμφωνία ώστε να ανακοπεί η Τουρκική επιθετικότητα, να οριοθετηθούν οι θαλάσσιες ζώνες, να εμπεδωθεί η ειρήνη και η ασφάλεια στην Αν. Μεσόγειο».

