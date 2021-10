Πολιτική

Βουλή: Η συμφωνία Ελλάδας - Γαλλίας άναψε “φωτιές”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε υψηλούς τόνους η συζήτηση στην Βουλή με "πυρά" εκατέρωθεν από τους πολιτικούς αρχηγούς.



Σε υψηλούς τόνους μεταξύ των πολιτικών αρχηγών διεξήχθη στην Βουλή η συζήτηση για την «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Γαλλικής Δημοκρατίας για την εγκαθίδρυση στρατηγικής εταιρικής σχέσης για τη συνεργασία στην άμυνα και την ασφάλεια».

Το απόγευμα αναμένεται η διεξαγωγή της ονομαστικής ψηφοφορίας που ζήτησε ο πρόεδρος της Βουλής Κωνσταντίνος Τασούλας.

Η Κύρωση της Συμφωνίας με την Γαλλία εισήχθη στην Ολομέλεια από την Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής με την θετική ψήφο της ΝΔ, του ΚΙΝΑΛ και της Ελληνικής Λύσης ενώ την καταψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και ΜέΡΑ 25.

Μητσοτάκης: η συμφωνία Ελλάδας - Γαλλίας θωρακίζει την χώρα

«Είναι μία συμφωνία που αναβαθμίζει συνολικά τη συνεργασία των δύο χωρών μας στους τομείς της άμυνας της ασφαλείας και της εξωτερικής πολιτικής» τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ξεκινώντας την ομιλία του στη Βουλή, στη συζήτηση για την κύρωση της Συμφωνία Ελλάδας - Γαλλίας. «Το ιστορικό αυτό κείμενο τίθεται υπ όψιν της βουλής, καθιστώντας τη σημερινή συζήτηση ιστορική, καθώς η έγκριση του σημαίνει θωράκιση της χώρας, την ενίσχυση του νοτιοευρωπαϊκού σκέλους της συμφωνίας, αλλά και την πρώτη προσπάθεια για στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης», συνέχισε ο πρωθυπουργός και συμπλήρωσε: «Για πρώτη φορά προβλέπεται ρητά και κατηγορηματικά ρήτρα αμυντικής συνδρομής σε περίπτωση που τρίτος επιτεθεί σε ένα από τα δύο κράτη. Και όλοι ξέρουμε ποιος απειλεί με casus belli στην περιοχή μας».

Οι τόνοι ανέβηκαν από τον Πρωθυπουργό στην δευτερολογία του απαντώντας τόσο στον Αλέξη Τσίπρα όσο και στον Γιάνη Βαρουφάκη. Αναφερόμενος στον δεύτερο στην αρχή της δευτερολογίας του ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε: «Πρέπει να πω κ. Βαρουφάκη ότι το 2021 δεν είναι 2015 ευτυχώς. Η Ελλάδα που περιγράφεται είναι του 2015, απόκοτο της τότε κυβέρνησης. Η Ελλάδα του 2021 είναι μια Ελλάδα της οποίας η οικονομία αναπτύσσεται ταχύτατα, μειώνεται η ανεργία, προσελκύει επενδύσεις, όλοι οι φόροι για όλους τους Έλληνες μειώνοντας όπως είχαμε δεσμευτεί, Ελλάδα περήφανη, ανταγωνιστική». «Και μια Ελλάδα που έχει τη δυνατότητα να κάνει επενδύσεις στις Ένοπλες Δυνάμεις τις οποίες για πάνω από μια δεκαετία δεν μπορούσε να κάνει» συμπλήρωσε ο πρωθυπουργός.

«Κύριε Τσίπρα δεν είπατε ότι είναι συμφωνία που έχει ορισμένα προβλήματα. Είπατε ότι είναι κακή. Με βάση τη συμφωνία, στο άρθρο 31 παράγραφος 4, μπορεί να καταγγελθεί εγγράφως από καθένα από τα μέρη της. Θα την καταγγείλετε; Ναι ή όχι; Να γνωρίζουν οι Έλληνες, να γνωρίζουν οι Γάλλοι, να γνωρίζουν και οι Τούρκοι οι οποίοι εμφανώς δεν χαίρονται. Να ξέρουν αν θα την καταγγείλετε με ένα νόμο και ένα άρθρο. Τι ακριβώς θα κάνετε; Οφείλετε τουλάχιστον στη φίλη Γαλλία μία ειλικρινή απάντηση» τόνισε στη συνέχεια ο πρωθυπουργός, απευθυνόμενος στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ και συμπλήρωσε: «Εάν το δόγμα της χώρας ήταν ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα και ο καθένας μπορεί να μπαίνει όποτε και όπως θέλει, αυτό το δόγμα το αλλάζουμε. Γιατί το Μάρτη του 2020 στον Έβρο δεν επιτρέψαμε μια εισβολή οργανωμένη από την Τουρκία. Ναι λοιπόν, το αλλάζουμε το δόγμα. Εάν κ. Τσίπρα το δόγμα της εξωτερικής πολιτικής επί δικών σας ημερών ήταν να παραγγέλνουμε φρεγάτες με leasing - αυτά έλεγε ο κ. Καμμένος - ναι το αλλάζουμε».

«Είπατε ότι έχω αγωνία να κλείσω τα εξοπλιστικά, όλα επί δικών μας ημερών. Ναι έχω αγωνία κ. Τσίπρα. Όταν έχω την Τουρκία απέναντι με απειλή casus belli, έχω αγωνία. Εσείς είχατε αγωνία; Εγώ έχω μεγάλη αγωνία και είναι πρώτο μου μέλημα να θωρακίσω τη χώρα» συμπλήρωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να εξηγήσει στη συνέχεια, ότι «η ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής είναι εξαιρετικά ισχυρό εργαλείο. Επειδή πολλά άκουσα και από τον κ. Βαρουφάκη, η Γαλλία ήταν η μόνη ευρωπαϊκή χώρα που έστειλε και πλοία και αεροσκάφη όταν τα πράγματα δυσκόλεψαν πολύ πέρσι τον Αύγουστο. Δυσκολεύομαι με τη μικρότητα και μικροπολιτική των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ για κάτι που αποτελεί εθνική κατάσταση».

Κλείνοντας την δευτερολογία του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε, απευθυνόμενος στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ: «Καταλαβαίνετε την ειρωνεία όταν εσείς μιλάτε για αλήθεια. Η τιμωρία του ψεύτη δεν είναι ότι δεν τον πιστεύουν, αλλά ότι αυτός δεν μπορεί να πιστέψει κανέναν. Με ενόχλησε μία αποστροφή την οποία κάνατε για τη μικρή Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι μικρή μόνο αν την βλέπετε εσείς έτσι. Εμείς βλέπουμε μια χώρα με αυτοπεποίθηση, με ρόλο στην Ευρώπη. Δεν είμαστε μικρή χώρα. Δεν πάσχουμε από μεγαλοϊδεατισμό. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να φέρουμε την Ελλάδα στο μικρό δικό σας μέγεθος» συμπλήρωσε ο πρωθυπουργός.

«Γνωρίζετε ότι η Ελλάδα έχει βρεθεί στην πρώτη γραμμή τής ευρωπαϊκής συζήτησης για την αναμόρφωση του Συμφώνου Σταθερότητας έτσι ώστε να ξεφύγουμε από ένα ασφυκτικό πλαίσιο ποσοτικών στόχων, το οποίο την τελευταία δεκαετία απεδείχθη παντελώς ανεπαρκές να απαντήσει στις μεγάλες προκλήσεις της ζώνης του ευρώ. Είμαστε στην πρώτη γραμμή αυτής της συζήτησης. Θα είναι μια εξαιρετικά σύνθετη διαπραγμάτευση αυτή που θα γίνει, αφορά όμως συνολικά την πορεία της ευρωζώνης από εδώ και στο εξής. Προφανώς αφορά και χώρες όπως η Ελλάδα οι οποίες έχουν μεγάλο χρέος και θα διεκδικήσουμε σε κάθε περίπτωση πολύ μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία από αυτή που μας παρείχαν οι προηγούμενοι κανόνες. Μέρος της συζήτησης αυτής είναι και κατά το πόσο υπάρχουν είδη δαπανών τα οποία ενδεχομένως θα πρέπει να εξαιρεθούν από τον υπολογισμό των στόχων για τους οποίους θα δεσμευτούμε. Ενδεχομένως οι αμυντικές δαπάνες, οι οποίες όντως βαρύνουν δυσανάλογα χώρες όπως η Ελλάδα, που λόγω της γεωπολιτικής τους θέσης αναγκάζονται να ξοδέψουν περισσότερα χρήματα στην άμυνα. Δεν είμαστε Λουξεμβούργο, δεν είμαστε Δανία, υποχρεωνόμαστε να έχουμε αυτές τις αμυντικές δαπάνες προκειμένου να είμαστε ασφαλείς και να έχουμε ισχυρή αποτρεπτική δύναμη. Μέρος λοιπόν της συζήτησης θα αφορά και τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε με διαφορετικό τρόπο δαπάνες που λόγω της θέσης μας είναι δυσανάλογα μεγάλες. Το ίδιο ενδεχομένως θα μπορούσε να αφορά και τις δαπάνες του προσφυγικού. Είναι σωστή η παρατήρησή σας και σε αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε» τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στην τριτολογία του, απαντώντας στην τοποθέτηση της Φώφης Γεννηματά για τους δημοσιονομικούς στόχους από το 2023 και μετά.

Τέλος, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στη διαγραφή του «γαλάζιου» βουλευτή Κωνσταντίνου Μπογδάνου από την ΚΟ της Νέας Δημοκρατίας, απαντώντας στις αιχμές του Αλέξη Τσίπρα και της Φώφης Γεννηματά. Ο Κ. Μητσοτάκης είπε χαρακτηριστικά: «Όταν ζητήσαμε την ψήφο του ελληνικού λαού, δεσμευθήκαμε πως δεν θα ξύνουμε πληγές του παρελθόντος. Όποιος ξεπεράσει τα όρια, θα γνωρίζει ότι δεν έχει θέση στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας».

Τσίπρας: Συναίνεση στο λάθος δεν θα δώσουμε

«Η Συμφωνία που φέρνει η κυβέρνηση «δεν είναι μια συμφωνία μεταξύ ισότιμων εταίρων», «δεν είναι "ιστορική" αλλά ανισοβαρής», τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας στην αρχή της ομιλίας του, στη Βουλή για την ελληνογαλλική συμφωνία. «Συναίνεση στο λάθος δεν θα δώσουμε», είπε ο κ. Τσίπρας, ανακοινώνοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν συναινεί «σε μια λάθος στρατηγική για την εξωτερική και αμυντική μας πολιτική», «σε μια αλόγιστη κούρσα εξοπλισμών, χωρίς σχέδιο και προτεραιότητες, που θυμίζει εποχές που συνέβαλαν στη χρεοκοπία της χώρας», «σε μια συμφωνία με δυο εξαιρετικά αρνητικές προβλέψεις».

Ο Αλέξης Τσίπρας στη δευτερολογία του, σχολιάζοντας τη δευτερολογία του πρωθυπουργού, είπε ότι «ο κ. Μητσοτάκης δεν άντεξε και έβγαλε ολοφάνερα τον μικρό Μπογδάνο που κρύβει μέσα στην ψυχή του. Έκανε μια ομιλία εμπρηστική που δεν αρμόζει στο ύψος ενός πρωθυπουργού για να αποφύγει να απαντήσει στα ουσιαστικά ερωτήματα που τέθηκαν από όλες τις πτέρυγες της αντιπολίτευσης πλην της Ελληνικής Λύσης». Είπε μεταξύ άλλων ότι δεν απάντησε στο «γιατί δεν επέλεξε αυτή την αμυντική συμφωνία την Άνοιξη του 2020», «γιατί η αγορά των φρεγατών 3,3 δισ. την Άνοιξη του ‘20 ήταν ακριβή αγορά που δεν άντεχε η ελληνική οικονομία, ενώ σήμερα αντέχουμε τη συμφωνία των 5 δισ που είναι και οι κορβέτες μαζί, επιπρόσθετα των 2,3 δισ. για τα Rafale και τα 2 δισ. για τη συμφωνία για την Καλαμάτα». «Αντιλαμβάνομαι τα πολύ σοβαρά εσωκομματικά που έχετε, την ανάγκη σας να πατήσετε σε δύο βάρκες, από τη μία στη βάρκα της κεντροδεξιάς και από την άλλη στη βάρκα της ακροδεξιάς», σχολίασε. «Είπατε ότι είχαμε δόγμα αμυντικής και εξωτερικής πολιτικής που άφηνε τη χώρα ως ξέφραγο αμπέλι και αναρωτηθήκατε αν είχαμε αγωνία. Εμείς δεν είχαμε ούτε Belharra ούτε Rafale όταν τουρκικά ερευνητικά πλοία συνοδεία πλοίων του τούρκικου πολεμικού ναυτικού βγήκαν στην ΑΟΖ της χώρας έξω απ' το Καστελόριζο με το Μπαρμπαρός για να κάνουν έρευνες», σημείωσε. Τόνισε πως «τότε εμείς δεν βγήκαμε να πούμε ότι είχε άνεμο που παρασέρνει τα πλοία στην ΑΟΖ μας, δεν βγήκαμε να πούμε ότι δεν διεξάγουν έρευνες και άρα δεν παραβιάζουν τα κυριαρχικά μας δικαιώματα επειδή κάνουν φασαρία τα παρακείμενα πλοία. Δεν βάλαμε την ουρά κατά απ' τα σκέλια και δεν είχαμε ούτε Belharra ούτε Rafale, αλλά υπερασπιστήκαμε τα κυριαρχικά δικαιώματα της πατρίδας μας με την παρουσία των πλοίων του ΠΝ εκεί». Γεννηματά: Η συμφωνία θέτει τις βάσεις για άμυνα και ασφάλεια Πάντα στηρίζαμε και στηρίζουμε την ισχύ και την αποτρεπτική ικανότητα της χώρας στην ευρύτερη περιοχή και για αυτό «ψηφίζουμε τη Συμφωνία γιατί θέτει τις βάσεις για την άμυνα και την ασφάλεια, όπως ψηφίζουμε και την ενίσχυση του Στόλου. Μας ενδιαφέρει να έχουμε στενές σχέσεις με τη Γαλλία, ειδικά τώρα που η Τουρκία κλιμακώνει τις προκλήσεις της» τόνισε η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ, Φώφη Γεννηματά, στην ομιλία της στη Βουλή. Ωστόσο, όπως συμπλήρωσε η κυρία Γεννηματά «στη συμφωνία υπάρχουν προβλήματα που πρέπει να αναδειχτούν» αλλά και «δυνατότητες, αν η κυβέρνηση δουλέψει πρακτικά πάνω σε αυτή». Και η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ σημείωσε πως «Χρειάζεται μια νέα εθνική στρατηγική που θα αντιμετωπίζει την στάση της Τουρκίας. Ας καθίσουμε επιτέλους σε ένα τραπέζι κ. Μητσοτάκη να συζητήσουμε για τα συμφέροντα της Ελλάδας. Δεν πρέπει να δικαιωθούν αυτοί που υποστηρίζουν ότι η συμφωνία με τη Γαλλία θυμίζει ανάλογες συμφωνίες του 19ου αιώνα που έμειναν στα χαρτιά». Η κ. Γεννηματά ανέφερε, ακόμα, πως με ευθύνη του πρωθυπουργού δεν έχει χαραχθεί η νέα εθνική στρατηγική για τη χώρα. Κουτσούμπας: Η συμφωνία εξυπηρετεί μόνο τους στόχους του μεγάλου κεφαλαίου «Λυπούμαστε κ. Μητσοτάκη, κυρίες και κύριοι των άλλων κομμάτων, που θα σας χαλάσουμε το κλίμα δήθεν “εθνικών” πανηγυρισμών που προσπαθείτε να στήσετε», είπε ο γγ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, από το βήμα της Βουλής. Ο κ. Κουτσούμπας θεωρεί πως η συμφωνία με τη Γαλλία δεν εξυπηρετεί τις ανάγκες του ελληνικού λαού «αλλά τους στόχους του μεγάλου κεφαλαίου που θέλει να συμμετάσχει ενεργά: - στο πλιάτσικο που γίνεται στην περιοχή, στους οικονομικούς και ενεργειακούς ανταγωνισμούς που κλιμακώνονται σε παγκόσμιο επίπεδο και που συνοδεύονται πάντα και παντού και με στρατιωτικές αντιπαραθέσεις που τις πληρώνουν με το αίμα τους οι λαοί.» «Η συμφωνία, όπως και παρόμοιες συμφωνίες στο παρελθόν, όπως η συμφωνία για τις βάσεις με τις ΗΠΑ -αμυντική λεγόταν και αυτή, που την εγκαινίασε ο ΣΥΡΙΖΑ και ολοκλήρωσε η ΝΔ- αφορούν τη συμμετοχή της Ελλάδας σε επιθετικά, επικίνδυνα σχέδια των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, ΕΕ», τόνισε ο κ. Κουτσούμπας. Βελόπουλος: Έρχονται δύσκολες μέρες, απαιτείται εθνική ομοψυχία και εθνική ενότητα Με τις φράσεις «η Ελλάδα απειλείται από την Τουρκία, ζητά αποστρατικοποίηση των νησιών μας, οι καιροί ου μενετοί, έρχονται δύσκολες μέρες, απαιτείται εθνική ομοψυχία και εθνική ενότητα», ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος υπεραμύνθηκε της υπερψήφισης της ελληνογαλλικής συμφωνίας. Ειδικά για το θέμα του Σαχέλ, υποστήριξε ότι «θα πάνε επαγγελματίες στρατιώτες και όχι κληρωτοί», ενώ επέκρινε τον ΣΥΡΙΖΑ διότι και επί διακυβέρνησής του «στέλναμε στρατιώτες στο Αφγανιστάν, στο Κόσοβο, στο Μαρόκο και αλλού». Το σημείο στο οποίο επέκρινε τη συμφωνία είναι ο αποκλεισμός της ΕΑΒ από το εξοπλιστικό πρόγραμμα. Βαρουφάκης: Η συμφωνία αποδυναμώνει την ήδη καταρρακωμένη εθνική άμυνα Ο Γραμματέας του ΜέΡΑ25, Γιάνης Βαρουφάκης, μιλώντας στην Βουλή επεσήμανε ότι «εμείς θεωρούμε ότι αποδυναμώνει την ήδη καταρρακωμένη εθνική άμυνα και καταψηφίζουμε την αμυντική αυτή συμφωνία Μητσοτάκη-Μακρόν. Την παρουσιάζετε ως ενίσχυση της εθνικής ανεξαρτησίας. Την εισπράττουμε ως αποδυνάμωση της ήδη καταρρακωμένης εθνικής ανεξαρτησίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρεί ότι η συμφωνία είναι σε σωστή κατεύθυνση, αλλά πως δεν πάει αρκετά μακριά. Το ΜέΡΑ25 θεωρεί ότι πάει πολύ μακριά, αλλά στην λάθος κατεύθυνση. Ποια κατεύθυνση; Εκείνη της κούρσας των εξοπλισμών με την Τουρκία, που νομοτελειακά, ως ο ορισμός του φαύλου κύκλου, δεν κερδίζεται. Που θα μας σπρώξει βαθύτερα στην χρεοκοπία, και που, έτσι, θα αποδυναμώσει μακροπρόθεσμα την εθνική άμυνα με αποτέλεσμα υψηλότερο κίνδυνο συρράξεων και μεγαλύτερη εθνική ανασφάλεια. Με το ΟΧΙ μας απόψε, τιμούμε τον αυθεντικό πατριωτισμό, εκθέτοντας τον επικίνδυνο εθνικισμό της λαϊκής δεξιάς και του διευρυμένου Μνημονιακού Τόξου». Ειδήσεις σήμερα: Τουρισμός - Κικίλιας στη Le Figaro: αυξημένο το επενδυτικό ενδιαφέρον γαλλικών ομίλων Σέρρες: Μεγάλη χασισοφυτεία σε βουνό (εικόνες) Εισαγγελέας για Φιλιππίδη: Να δικαστεί για βιασμό κατ' εξακολούθηση