Σαντορίνη: Τραγωδία από κατάρρευση οροφής

Εργατικό δυστύχημα στην Σαντορίνη. Πώς συνέβη η τραγωδία.

Θρήνος στη Σαντορίνη! Ένας άνδρας σκοτώθηκε και ακόμη ένας τραυματίστηκε όταν έπεσε η οροφή υπόσκαφου κτιρίου και τους πλάκωσε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην περιοχή Βουρβούλο στη Σαντορίνη υποχώρησε μέρος οροφής υπόσκαφου κτιρίου το οποίο βρίσκεται υπό κατασκευή.

Από την πτώση ένας εργάτης τραυματίστηκε θανάσιμα και ένας άλλος υπέστη σοβαρά τραύματα, ενώ πραγματοποιούσαν καθαρισμό στο κτίριο.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο νεκρός είχε καταγωγή από το Μπαγκλαντές και ο σοβαρά τραυματίας, αλβανικής καταγωγής.

Έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας διεξάγει η Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Θήρας.

