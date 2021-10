Οικονομία

Στουρνάρας στο Bloomberg: Αύξηση ΑΕΠ κατά 7% το 2021 και κατά 5% το 2022

Εάν δεν υπήρχε η πανδημία, η Ελλάδα θα είχε ήδη αποκτήσει την επενδυτική βαθμίδα, τόνισε ο διοικητής της ΤτΕ. Η συμβουλή του προς τους επενδυτές.

Να μην στοιχηματίζουν υπέρ μίας πρόωρης αύξησης των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, συμβούλευσε τους επενδυτές ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας. Για την ελληνική οικονομία προέβλεψε ότι το ΑΕΠ φέτος θα αυξηθεί πάνω από 7% και κατά 5% την επόμενη χρονιά.

Μιλώντας σήμερα στην τηλεόραση του Bloomberg, επανέλαβε ότι αν δεν υπήρχε η πανδημία, η Ελλάδα θα είχε αποκτήσει από τους οίκους αξιολόγησης την λεγόμενη επενδυτική βαθμίδα.

Για το θέμα της συμμετοχής των ελληνικών ομολόγων στα υπόλοιπα προγράμματα αγοράς της ΕΚΤ, μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος PEΡΡ τον Μάρτιο του 2022, ο διοικητής της ΤτΕ ανέφερε ότι πως το ΔΣ της ΕΚΤ θα εξετάσει το ζήτημα, καθώς μέχρι τώρα είχαν εξαιρεθεί λόγω της χαμηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης της χώρας. Συμπλήρωσε ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα προσπαθήσουν να αποφύγουν οποιαδήποτε αναστάτωση μετά το τέλος του προγράμματος έκτακτης ανάγκης της ΕΚΤ για αγορά ομολόγων 1,85 τρισ. ευρώ.

«Οι αγορές περιουσιακών στοιχείων στοχεύουν σε ευνοϊκές συνθήκες χρηματοδότησης, στην ομαλή μετάβαση της νομισματικής πολιτικής και την αποτροπή κάθε είδους κατακερματισμού στις δικαιοδοσίες της ζώνης του ευρώ», δήλωσε ο κ. Στουρνάρας και κατέληξε λέγοντας ότι «είμαι βέβαιος ότι το Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεχίσει να στοχεύει σε αυτό».

