Υγεία - Περιβάλλον

“Υγεία πάνω απ΄ όλα”: διατροφή, πίεση και προσαρμογή στο σχολείο

Πλούσια και ποικίλη η θεματολογία των εκπομπών υγείας και ευεξίας του ΑΝΤ1, που προβάλλονται κάθε Σάββατο και Κυριακή, στον ΑΝΤ1.

Για 10η χρονιά, το «Υγεία πάνω απ’ όλα» παραμένει ο τηλεοπτικός προορισμός για τις πιο εμπεριστατωμένες ιατρικές συμβουλές και για την παρουσίαση των σημαντικότερων ζητημάτων που μας αφορούν. Κάθε Σαββατοκύριακο, η Φωτεινή Γεωργίου μας ενημερώνει για όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε σχετικά με τη σωματική, την ψυχική και την πνευματική μας υγεία.

Ποιος ο ρόλος της διατροφής στον έλεγχο της υψηλής πίεσης;

Τι απαντούν οι ειδικοί σε όσους διστάζουν να εμβολιαστούν;

Ποια είναι η θεραπευτική άσκηση κατά της υπέρτασης;

Όλα αυτά θα τα ανακαλύψουμε μαζί το Σάββατο 9 Οκτωβρίου, στις 12:00.

Τι πρέπει να κάνουν οι γονείς για τα προβλήματα της προσαρμογής στο σχολείο, μετά τα lockdown;

Τι πρωινό πρέπει να τρώμε, αναλόγως με τον τύπο μας;

Τι κάνουμε όταν πέφτουν τα φτερά στα καναρίνια μας;

Οι απαντήσεις αυτή την Κυριακή 10 Οκτωβρίου, στις 12:00.

«Υγεία Πάνω Απ’ Όλα» με τη Φωτεινή Γεωργίου.

Κάθε Σαββατοκύριακο, στις 12:00, στον ΑΝΤ1!

#YgeiaPanwApOla

