Οργή στην Τουρκία για Χαρδαλιά στις Οινούσσες

«Κατεχόμενο» τουρκικό έδαφος χαρακτηρίζουν τις Οινούσσες οι τουρκικές εφημερίδες

Στα... κάγκελα οι Τούρκοι για τη φωτογραφία του υφυπουργού Άμυνας Νίκου Χαρδαλιά με φόντο τα τουρκικά παράλια.

Οι τουρκικές εφημερίδες χαρακτηρίζουν τις Οινούσσες «κατεχόμενο» τουρκικό έδαφος δείχνοντας μεγάλη ενόχληση για τη φωτογραφία του κ. Χαρδαλιά στο νησί, στο πλαίσιο της πρόσφατης επίσκεψής του σε νησιά του Αιγαίου για την άσκηση Παρμενίων.

«Η Ελλάδα έκανε άσκηση στο υπό κατοχή νησί μας» αναφέρει ο τίτλος δημοσιεύματος της εφημερίδας Sozcu, σχολιάζοντας πως ο υφυπουργός Άμυνας Νίκος Χαρδαλιάς «πόζαρε με τη Σμύρνη να φαίνεται στο βάθος».

Yunanistan, uluslararas? hukuka gore Turk toprag? olan Koyun Adas?’nda tatbikat yapt?. Tatbikat? adada izleyen Savunma Bakan Yard?mc?s? Hardalias, arkada Izmir gorunecek sekilde poz verdi. https://t.co/SJ82XHJQ0U pic.twitter.com/VA6ez42oe6 — Sozcu (@gazetesozcu) October 7, 2021

Πόζες με φόντο τη Σμύρνη

Σε ανάλογο παραλήρημα και η Γενί Σαφάκ, που μιλάει για επιστροφή της Ελλάδας σε προκλήσεις και «άσκηση κάτω από τη μύτη της Τουρκίας» εγκαλώντας τον Έλληνα υφυπουργό Άμυνας για «πόζες με φόντο τη Σμύρνη».

Ξανά θέμα κυριαρχίας

Επισημαίνεται ότι ο υφυπουργός Άμυνας Νίκος Χαρδαλιάς, βρέθηκε πρόσφατα στα ακριτικό επιτηρητικό φυλάκιο των Οινουσσών, στο πλαίσιο παρακολούθησης δραστηριοτήτων της εθνικής διακλαδικής άσκησης μεγάλης κλίμακας «Παρμενίων 21». Φωτογραφήθηκε με αξιωματικούς και οπλίτες, έχοντας μπροστά τους την ελληνική σημαία.

Tα προκλητικά τουρκικά δημοσιεύματα φιλοξενούν δηλώσεις του πρώην Γραμματέα του τουρκικού υπουργείου Άμυνας, Συνταγματάρχη ε.α., Ουμίτ Γιαλίμ ο οποίος υποστήριξε πως : «η Ελλάδα εξακολουθεί να αγνοεί το διεθνές δίκαιο στο Αιγαίο Πέλαγος και το καθεστώς αποστρατικοποίησης» που -σύμφωνα με τον ίδιο- προβλέπονται με διεθνείς συνθήκες και συμβάσεις. Έφτασε στο σημείο να υποστηρίξει πως η χώρα μας «δεν έχει την κυριαρχία αυτών των νησιών, αλλά μόνο το δικαίωμα χρήσης τους». Θέση που εξέφρασε και επίσημα πρόσφατα στον ΟΗΕ η Τουρκία.

