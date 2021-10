Κοινωνία

Κακοκαιρία “Αθηνά”: δρόμοι - ποτάμια στα δυτικά (εικόνες)

Η πρώτη κακοκαιρία που έπληξε τη χώρα έκανε την εμφάνισή της στα δυτικά. Αν και έριξε ασταμάτητη βροχή, τα προβλήματα ήταν περιορισμένα.

Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα «φεύγει» από τη δυτική Ελλάδα η κακοκαιρία «Αθηνά» που από το βράδυ της Τετάρτης έκανε την εμφάνισή της στην Ήπειρο και τα νησιά του Ιονίου.

Η βροχή δεν έχει σταματήσει και έχουν σημειωθεί πλημμύρες σε δρόμους, όπως στο κέντρο και το αεροδρόμιο της Κέρκυρας, καθώς και διακοπές ρεύματος.

Επί ποδός βρίσκονται η Πυροσβεστική Υπηρεσία αλλά και η Πολιτική Προστασία σε όλους τους δήμους του νησιού λόγω των έντονων βροχοπτώσεων.

Οι σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων παρέμειναν κλειστές σήμερα τόσο στην Κέρκυρα, όσο και στους Παξούς.

Στη Ζάκυνθο έπνεαν ισχυροί άνεμοι, κάτι που προκάλεσε την απόφαση για απαγορευτικό απόπλου στα πλοία των ακτοπλοϊκών γραμμών Ζάκυνθος-Κυλλήνη και Κεφαλονιά-Κυλλήνη, με ισχύ έως τις 18:00.

