“Ήλιος”: νέα επεισόδια με μια δολοφονία και ανατροπές (εικόνες)

Εξελίξεις που κόβουν την ανάσα για τους ήρωες, στα επόμενα επεισόδια της δημοφιλούς καθημερινής σειράς του ΑΝΤ1.

Με ανατροπές και απροσδόκητα γεγονότα συνεχίζεται ο β΄ κύκλος της σειράς «Ήλιος», που κρατά αμείωτο το ενδιαφέρον των τηλεθεατών.

Πάρτε μια γεύση από τα επόμενα επεισόδια της καθημερινής σειράς του ΑΝΤ1, που προβάλλεται αμέσως μετά από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Νίκο Χατζηνικολάου, που ξεκινά στις 18:45.

ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 21

Η Ελένη συμβουλεύει τον Ιάσωνα να παραδοθεί, αφού πλέον οι υποψίες στρέφονται στον θείο του, Λεωνίδα Ζερίδη. Ωστόσο, μία νέα ανατροπή αλλάζει και πάλι τα δεδομένα. Η Εύα αποφασίζει να αναλάβει πρωτοβουλία κάνοντας τα πράγματα ακόμη χειρότερα για την ίδια και τον Ιάσωνα. Η Αλίκη ανησυχεί για την Εύα που δείχνει να έχει απομακρυνθεί και εξαφανίζεται για ώρες, χωρίς να της λέει πού πάει, ενώ η αγωνία της ότι η αλήθεια για τον θάνατο του Βολίδη θα βγει στην επιφάνεια, κορυφώνεται. Η Μαργαρίτα Βολίδη επισκέπτεται το Τμήμα και αποκαλύπτει στον Δημήτρη ότι η Αλεξάνδρα είχε τσακωθεί με τον Βολίδη και ίσως είναι αυτή υπεύθυνη για το θάνατό του… Ο Νικήτας αποφασίζει να κάνει μία ληστεία για να τελειώνει επιτέλους με την Τζένη. Τα πράγματα, όμως, δεν πάνε όπως θα περίμενε… Ο Δημήτρης είναι πεπεισμένος ότι η Αλεξάνδρα είναι η μία από τις δύο γυναίκες που εμπλέκονται στη δολοφονία Βολίδη. Ενημερώνει την Αλίκη, ενώ αναρωτιέται ποια μπορεί να είναι η άλλη…

ΤΡΙΤΗ 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 22

Η δολοφονία της Τζένης έρχεται να προσθέσει νέα αγωνία στη Λήδα και στον Νικήτα. Όλα τα στοιχεία τον ενοχοποιούν και ο Νικήτας, που δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει το άλλοθί του για να μην προδώσει την Δάφνη, κινδυνεύει να κατηγορηθεί. Ο Ιάσωνας αλλάζει κρησφύγετο με τη βοήθεια της Εύας και ο Δημήτρης χάνει ξανά τα ίχνη του. Η Ελπίδα, όμως, αποφασίζει να «στριμώξει» την Ελένη για να πάρει περισσότερες πληροφορίες. Ο Δημήτρης ζητάει συνεργασία με τον Στέφανο και προσπαθεί να στριμώξει την Αλεξάνδρα για να μάθει τι την ενώνει με την Έλσα. Η Αλίκη, απελπισμένη, αποφασίζει να μιλήσει στον Δημήτρη. Η Λήδα νιώθει ότι το μέλλον και τα όνειρά τους με τον Νικήτα γκρεμίζονται. Η Έλσα είναι έτοιμη να εμπιστευθεί τον Δημήτρη εναντίον της Αλεξάνδρας. Οι υποψίες της Μαργαρίτας γιγαντώνονται όταν συναντά την Αλίκη και την Αλεξάνδρα μαζί…

ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 23

Η Εύα συνεχίζει να καλύπτει τον Ιάσωνα και έρχονται όλο και πιο κοντά, αλλά ένα στοιχείο που ανακαλύπτει ο Δημήτρης απειλεί να αποκαλύψει το μυστικό τους και να οδηγήσει στη σύλληψη του Ιάσωνα. Η Αλίκη νιώθει μια μόνιμη απειλή, ενώ μια συνάντηση της Αλεξάνδρας και της Έλσας καταλήγει σε μια αναπάντεχη εξέλιξη στη σχέση τους. Η Αθηνά και ο Χρήστος σκαρφίζονται ένα σχέδιο για τον Νικήτα πίσω από την πλάτη του Δημήτρη. Η Λήδα αισθάνεται πως ο Νικήτας δεν της λέει όλη την αλήθεια για το φόνο της Τζένης και ο Νικήτας εγκλωβίζεται, χωρίς να μπορεί να ψάξει για στοιχεία που θα τον αθωώσουν. Κι ενώ η Δάφνη είναι με το μωρό στο κτήμα, κάποιος τους ανακαλύπτει…

ΠΕΜΠΤΗ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 24

Η Δάφνη μετά την εμφάνιση της Ελπίδας στο κτήμα, φοβάται και σκέφτεται να φύγει. Ο Βασίλης πλησιάζει την Εύα και της ζητάει να τον φέρει σε επαφή με τον Ιάσωνα. Η Λήδα έχει αρχίσει να αμφιβάλει για τον Νικήτα. Η Μαργαρίτα επισκέπτεται την Αλίκη και της λέει πως είναι σίγουρη πια ότι εκείνη και η Αλεξάνδρα βρίσκονται πίσω από το φόνο του άντρα της. Η Εύα εκφράζει στον Ιάσωνα τα δυνατά συναισθήματα που νιώθει για εκείνον και έρχονται ακόμα πιο κοντά. Ο θυρωρός της πολυκατοικίας του γιατρού εμφανίζεται στην αστυνομία και ισχυρίζεται πως έχει νέα στοιχεία να τους δώσει για τη δολοφονία του Γιατρού…

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 25

Ο κίνδυνος να αποκαλυφθεί η αλήθεια για τον θάνατο του Βολίδη φέρνει αντιμέτωπες την Αλίκη και την Αλεξάνδρα που συγκρούονται έντονα. Η Δάφνη έντρομη διαπιστώνει πως η γυναίκα που την είδε στο κτήμα του Αντώνη είναι αστυνομικός και αποφασίζει πως πρέπει να φύγει το συντομότερο. Η Αθηνά διαπιστώνει πως ο Στέφανος βλέπει μια άλλη γυναίκα και καταλαβαίνει πως τα αισθήματά της γι’ αυτόν δεν είναι μόνο φιλικά. Η Μαργαρίτα φέρνει σε απόγνωση την Αλίκη, αφού είναι έτοιμη να πει τα πάντα για τη δολοφονία του άντρα της στην αστυνομία…

