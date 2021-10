Πολιτική

Μηταράκης για επαναπροωθήσεις: Αρνούμαστε κατηγορηματικά σχετικούς ισχυρισμούς

Η απάντηση Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου σε δημοσιεύματα περί παράνομων επαναπροωθήσεων

Στην κατηγορηματική άρνηση των ισχυρισμών περί επαναπροωθήσεων, που διατυπώνει έρευνα δέκα ευρωπαϊκών δημοσιογραφικών οργανισμών, προχωρά με ανακοίνωσή του ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης.

Σύμφωνα με τη δημοσιογραφική έρευνα, αξιωματικοί του ελληνικού Λιμενικού συμμετείχαν σε παράνομες επιχειρήσεις επαναπροωθήσεων στο Αιγαίο, ενώ γίνεται αναφορά και σε εμπλοκή κρατικών αξιωματούχων σε αντίστοιχα περιστατικά σε Κροατία και Ρουμανία.

«Αρνούμαστε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς περί επαναπροωθήσεων», απαντά ο υπουργός Μετανάστευσης, Νότης Μηταράκης. Όπως σημειώνει, «τα ελληνικά σύνορα είναι σύνορα της ΕΕ και λειτουργούμε στο πλαίσιο του διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου για την προστασία τους».

Ο κ. Μηταράκης επισημαίνει, ότι «οι παράνομες ροές είναι εξαιρετικά επικίνδυνες και θα πρέπει να αποτρέπονται σύμφωνα με την Kοινή Δήλωση του 2016, την οποία η ΕΕ πρέπει να διασφαλίσει ότι εφαρμόζεται σωστά. Η Ευρώπη παραμένει στόχος κυκλωμάτων λαθροδιακινητών που εκμεταλλεύονται ανθρώπους οι οποίοι επιθυμούν να εισέλθουν παράνομα στην ΕΕ».

Ο υπουργός καταλήγει σημειώνοντας: «Δεν ζητάμε συγγνώμη για τη συνεχή προσήλωσή μας στο να διαλύσουμε αυτά τα δίκτυα εμπορίας ανθρώπων και να προστατεύσουμε τα ευρωπαϊκά σύνορα».

