Πασχάλης: Συνελήφθη ο γνωστός τραγουδιστής

Ο Πασχάλης συνελήφθη στο σπίτι του, στο πλαίσιο αυτόφωρης διαδικασίας. Τι δήλωσε ο ίδιος.

Συνελήφθη την Τετάρτη στο σπίτι του στα νότια προάστια, ο γνωστός τραγουδιστής Πασχάλης, στο πλαίσιο αυτόφωρης διαδικασίας, έπειτα από μήνυση που κατέθεσε εις βάρος του, ο γενετιστής, Κωνσταντίνος Πάγκαλος, για συκοφαντική δυσφήμηση.

«Ήταν μία παλιά υπόθεση και επρόκειτο για μία παρεξήγηση και τελείωσε το θέμα. Παλιά θέματα αφορούσε η υπόθεση, υπάρχουν κάποιες εκκρεμότητες ακόμα και κάποια στιγμή είδε ότι έληξε η προθεσμία και διέταξε τη σύλληψή μου», δήλωσε ο Πασχάλης, ο οποίος μετά το αυτόφωρο αφέθηκε ελεύθερος.

«Αστεία πράγματα, τελείωσε το θέμα», συμπλήρωσε ο δημοφιλής τραγουδιστής.

