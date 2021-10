Πολιτική

Σακελλαροπούλου - Εμβολιασμός: Τρίτη δόση για την ΠτΔ

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα κάνει την τρίτη δόση εμβολίου κατά του κορονοϊού.



Την τρίτη δόση εμβολίου κατά του κορονοϊού θα κάνει η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση:

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου αύριο 8 Οκτωβρίου στις 14.00 θα μεταβεί στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών "Ο Ευαγγελισμός" για την τρίτη δόση του εμβολίου κατά του κορονοϊού.

πρώτη δόση του εμβολίου στις 27 Δεκεμβρίου του 2020 και την δεύτερη δόση στις 18 Ιανουαρίου. H Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε λάβει τηνστις 27 Δεκεμβρίου του 2020 και την