Ιράκ: Μουσική δρόμου με… σκούπα και φαράσι (βίντεο)

Διπλό το μήνυμα του μουσικού δρόμου που έχει μετατρέψει σε όργανα μουσικής τα εργαλεία καθαρίσματος.

Ένας μουσικός δρόμου μετέτρεψε τη σκούπα και το φαράσι του σε μουσικά όργανα και παίζει για τους περαστικούς, βγάζοντας έτσι τα προς το ζην.

Ο Άτα παίζει στους δρόμους και τα δημόσια πάρκα της πόλης Σουλεϊμάν, στο Ιράκ, ψυχαγωγώντας τους περαστικούς και στέλνοντάς τους παράλληλα διπλό μήνυμα.

Αφενός ότι, τα εργαλεία καθαρίσματος μπορούν να κάνουν τους ανθρώπους να ευχαριστηθούν τη μουσική, αφετέρου ότι, την ίδια ώρα έχουν και μια σημαντική θέση στην κοινωνία: να κρατούν τους δρόμους καθαρούς.

