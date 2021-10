Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Θεμιστοκλέους: Τρίτη δόση εμβολίου για τους άνω των 50 ετών

Πότε ανοίγει η πλαφόρμα για τα ραντεβού. Εξορμήσεις σε απομακρυσμένα χωριά με χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη.

Η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών συστήνει τη διενέργεια 3ης δόσης εμβολίου κατά της COVID-19 για άτομα άνω των 50 ετών, για τους πολίτες με υποκείμενα νοσήματα που ανήκουν στην Ομάδα Α και για τους πολίτες με υποκείμενα νοσήματα που ανήκουν στην Ομάδα Β, εφόσον έχουν συμπληρωθεί 6 μήνες από τη διενέργεια της 2ης δόσης, ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους.

Επίσης, ο κ. Θεμιστοκλέους προανήγγειλε εξορμήσεις σε απομακρυσμένες περιοχές της χώρας με χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη, ξεκινώντας από τη βόρεια Ελλάδα. Οι εξορμήσεις θα γίνουν με κινητά συνεργεία από τα κατά τόπους Κέντρα Υγείας, ενώ θα συνδράμει μία κινητή μονάδα από το “Χαμόγελο του Παιδιού”.

Ειδικότερα, στις 12 Οκτωβρίου, θα βρίσκονται σε χωριά της Πιερίας, του Κιλκίς και της Ξάνθης. Στις 13 Οκτωβρίου σε χωριά της Δράμας και της Πέλλας και στις 14 Οκτωβρίου σε χωριά της Φλώρινας και των Σερρών.

