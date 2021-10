Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Παπαευαγγέλου: δεν πετάμε τις μάσκες, δεν ξενοιάζουμε

«Καμπανάκι» από την καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας για αύξηση κρουσμάτων σε Αττική και πέντε ακόμα περιοχές

Toν κώδωνα του κινδύνου για Αττική, Θεσσαλονίκη και τέσσερις ακόμα περιοχές έκρουσε η καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Βάνα Παπαευαγγέλου

Αρχικά, δήλωσε πως η πορεία της πανδημίας του κορονοϊού είναι σταθερή τις τελευταίες τέσσερις εβδομάδες, χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Αναφερόμενη στα σχολεία, είπε έπειτα πως σχεδόν τέσσερις βδομάδες μετά το άνοιγμα των σχολείων, ο αριθμός των κρουσμάτων στα παιδιά παραμένει σταθερός και αποτελεί το 28% του συνόλου των κρουσμάτων. Σήμερα, με τη βοήθεια των self test, οκτώ στα 10 παιδιά διαγιγνώσκονται πριν αναπτύξουν συμπτώματα» πρόσθεσε.

Οι περιοχές που ανησυχούν

Υψηλή θετικότητα στα εργαστηριακά αλλά και στα αυτοδιαγνωστικά τεστ παρατηρείται στις επιδημιολογικά επιβαρυμένες περιοχές όπως είναι:

η Πιερία,

η Δράμα,

η Κοζάνη,

η Καβάλα,

η Ροδόπη,

η Χαλκιδική,

η Ξάνθη,

η Λάρισα,

οι Σέρρες και

η Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την κα Παπαευαγγέλου, παρατηρείται αύξηση κρουσμάτων σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας -που συνοδεύεται με αύξηση νοσηλειών- σε Καστοριά, Πιερία, Καρδίτσα, Σέρρες.

Στην Αττική αν και το φορτίο είναι σταθερό, την εβδομάδα που πέρασε παρατηρήθηκε μικρή αύξηση σε βόρειο, νότιο και κεντρικό τομέα και θα παρακολουθείται στενά η πορεία της πανδημίας τις επόμενες μέρες.

Από τα 20.000 ενεργά κρούσματα, τα 1.200 εντοπίζονται στη Λάρισα, ενώ στη Θεσσαλονίκη ξεπερνούν τις 3.000. Η πληρότητα των ΜΕΘ COVID είναι στο 66% στην επικράτεια και έχει φτάσει το 94% στη Θεσσαλονίκη.

Σημείωσε πως ένας στους τέσσερις Έλληνες άνω των 80 παραμένουν ανεμβολίαστοι και έκανε έκκληση να εμβολιαστούν

Έστειλε όμως, μήνυμα και στους πλήρως εμβολιασμένους υπογραμμίζοντας πως, δεν πετάμε την μάσκα, δεν ξενοιάζουμε και τηρούμε τα μέτρα προστασίας».

Μαγιορκίνης: Η πανδημία περνά σε περίοδο παγκόσμιας ύφεσης

Για «συγκρατημένη αισιοδοξία» των ειδικών σε ό,τι αφορά την πορεία της πανδημίας παγκοσμίως αλλά και στην Ελλάδα, μίλησε ο επίκουρος καθηγητής Επιδημιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Γκίκας Μαγιορκίνης, στη διάρκεια της σημερινής ενημέρωσης για την εξέλιξη του κορονοϊού στο υπουργείο Υγείας.

Παραθέτοντας στοιχεία για την επιδημιολογική εικόνα παγκοσμίως και σε σχέση με την κατάσταση στην Ελλάδα, ο κ. Μαγιορκίνης αναφέρθηκε στον ρόλο που φαίνεται να διαδραματίζουν οι εμβολιασμοί στις προσπάθειες αναχαίτισης της πανδημίας.

Όπως είπε, υπάρχει μία συγκρατημένη αισιοδοξία ότι η πανδημία περνά σε περίοδο παγκόσμιας ύφεσης, με την πτώση των διαγνώσεων και των θανάτων να βρίσκεται στην πιο μακροχρόνια συρρίκνωση εδώ και έναν χρόνο.

Συγκεκριμένα, όπως σημείωσε ο κ. Μαγιορκίνης, η παγκόσμια επιδημιολογική εικόνα μάς δείχνει ότι μέσω του εμβολιασμού η ένταση της πανδημίας είναι ελεγχόμενη και η πίεση στο ΕΣΥ είναι διαχειρίσιμη. Στο σημείο αυτό, παρατήρησε ότι δεν έχει παρατηρηθεί κύμα υψηλής έντασης στο ΕΣΥ, σε χώρα όπου το ποσοστό εμβολιασμών ξεπερνά το 50%.

