Ισχυρός σεισμός στην Ιαπωνία (βίντεο)

Ταρακουνήθηκε η Ιαπωνία, από τον ισχυρότατο σεισμό που την έπληξε.

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,1 βαθμών συγκλόνισε σήμερα, βράδυ Πέμπτης τοπική ώρα, το Τόκιο και τις γύρω περιοχές, ανακοίνωσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ιαπωνίας (JMA), εκτιμώντας ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τσουνάμι.

Το επίκεντρο του σεισμού, ο οποίος σημειώθηκε στις 22.41 ώρα Ιαπωνίας (15.41 ώρα Ελλάδας), βρίσκεται σε βάθος 80 χλμ. στη νομαρχία Σίμπα, (ανατολικά της πρωτεύουσας), σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ιαπωνίας.

Το δημόσιο ιαπωνικό δίκτυο NHK μετέδωσε ότι καταγράφηκε σεισμός μεγέθους "5+" στην ιαπωνική κλίμακα έντασης σεισμών, επίπεδο που μπορεί να προκαλέσει ζημιές σε κτίρια και διακοπές στην ηλεκτροδότηση. Αρκετές υπερταχείες σταμάτησαν τα δρομολόγια λόγω του σεισμού, μετέδωσε το NHK.

Δεν υπάρχουν επί το παρόντος πληροφορίες για ζημιές.

