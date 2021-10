Life

Henkel: νέα καμπάνια για την “Αληθινή Ομορφιά”

H Henkel μας προσκαλεί να ανακαλύψουμε, την νέα της θεματική καμπάνια, που συνοδεύεται από με μεγάλες προσφορές.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση:

"Ο Τομέας Καλλυντικών της Henkel Hellas παρουσιάζει τη νέα πολυπροϊοντική καμπάνια «Αληθινά όμορφοι είναι όλοι αυτοί που κάνουν τον κόσμο μας πιο όμορφο» και μας προσκαλεί να αναζητήσουμε την ομορφιά που κρύβουμε μέσα μας! Ας γίνουμε όλοι λοιπόν «Αληθινά όμορφοι» άνθρωποι!

Από τις αρχές Οκτωβρίου ανακαλύπτουμε σε επιλεγμένα καταστήματα Λιανικής, Καλλυντικών & Online, τη νέα θεματική καμπάνια από τα αγαπημένα μας προϊόντα ομορφιάς και προσωπικής φροντίδας της Henkel σε μοναδικές προσφορές.

Η Henkel με μακρόχρονη εμπειρία και κληρονομιά 120 χρόνων, υποστηρίζει όλους τους καταναλωτές, επενδύοντας σε καινοτόμα προϊόντα ομορφιάς. Σε μία εποχή, όπου συχνά η ομορφιά περιορίζεται σε πρότυπα και μετριέται με likes και followers, η νέα θεματική καμπάνια της Henkel Hellas μιλάει για την «αληθινή ομορφιά» που γεννιέται μέσα μας, εκφράζεται με πράξεις και κρύβεται στην απλότητα.

Είναι ένα συναίσθημα, μια αισιόδοξη σκέψη, ένα χαμόγελο, μια ζεστή αγκαλιά, μια όμορφη πράξη, είναι αυτή που κάνει τον κόσμο μας πιο αισιόδοξο, πιο αυθόρμητο, πιο όμορφο!

Αυτή την ομορφιά υποστηρίζει η Henkel, προσφέροντάς μας εκπτώσεις έως 50% στα αγαπημένα μας προϊόντα ομορφιάς και προσωπικής φροντίδας Syoss, Gliss, Palette, Root Retouch, Got2b, Taft, Diadermine, Fa, Neutromed και Theramed.

Η ομορφιά είναι μέσα μας και μπορεί να κάνει τον κόσμο μας ακόμα καλύτερο!

