ΤΑΙΠΕΔ - ΟΛΠ: Στην Cosco Shipping η μεταβίβαση του 16% των μετοχών

Ολοκληρώθηκε χθες η χρηματιστηριακή μεταβίβαση από το ΤΑΙΠΕΔ του 16% των μετοχών του ΟΛΠ στην Cosco Shipping.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής ήρθε σε συνέχεια της τροποποίησης της Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ του Δημοσίου και του ΟΛΠ και της κύρωσής της από τη Βουλή.

Αντίστοιχα, το ΤΑΙΠΕΔ και η Cosco Shipping υπέγραψαν την τροποποιημένη Συμφωνία Αγοραπωλησίας Μετοχών (ΣΑΜ) και τη Συμφωνία Μετόχων (ΣΜ).

Για το 16% των μετοχών του ΟΛΠ η Cosco στο ΤΑΙΠΕΔ το τίμημα των 88 εκατ. ευρώ, πλέον δεδουλευμένων τόκων 11,87 εκατ. ευρώ, καθώς και εγγυητική επιστολή ύψους 29 εκατ. ευρώ.

