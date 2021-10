Τεχνολογία - Επιστήμη

SOS από την ΕΛ.ΑΣ.: “Μαϊμού” τεχνικοί υπολογιστών… σας “ξαφρίζουν”

Πως δρουν. Τι συνιστά στους πολίτες η Αστυνομία.

Μεγάλη προσοχή σε όλους τους πολίτες εφιστά η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Νοτίου Αιγαίου, έπειτα από καταγγελίες σχετικά με περιστατικά τηλεφωνικής απάτης..

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι δράστες με το πρόσχημα της παροχής τεχνικής υποστήριξης σε υπολογιστή χωρίς προηγούμενο σχετικό αίτημα, καταφέρνουν να υποκλέψουν προσωπικά στοιχεία.

Πώς δρουν

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωσή της η Ελληνική Αστυνομία, άγνωστοι προσποιούμενοι τεχνικούς σε κέντρα υποστήριξης μεγάλης εταιρίας λογισμικού, «προθυμοποιούνται» να βοηθήσουν τους πολίτες στην επίλυση δήθεν τεχνικών προβλημάτων στους υπολογιστές τους ή να πραγματοποιήσουν έλεγχο γνησιότητας των εγκαταστημένων προγραμμάτων στους υπολογιστές τους, ώστε να συνεχίσουν να τα χρησιμοποιούν.

Στο πλαίσιο αυτό ζητούν από τους ανυποψίαστους πολίτες να εγκαταστήσουν στον ηλεκτρονικό τους υπολογιστή λογισμικό απομακρυσμένης πρόσβασης, αποκτώντας έτσι έλεγχο στον υπολογιστή τους και στο σύνολο των δεδομένων που είναι αποθηκευμένα σε αυτόν, όπως:

λογαριασμούς e – banking ,

λογαριασμούς μέσων κοινωνικής δικτύωσης,

φωτογραφίες και βίντεο,

ιστορικό περιήγησης,

κωδικούς πρόσβασης σε εφαρμογές, ιστοτόπους, παιχνίδια κ.ά.,

Στη συνέχεια, οι δράστες πραγματοποιούν είσοδο στους τραπεζικούς λογαριασμούς και προβαίνουν σε οικονομικές συναλλαγές μεταφέροντας σημαντικά χρηματικά ποσά.

Τι πρέπει να κάνουν οι πολίτες

Από την Ελληνική Αστυνομία συνίσταται στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να μην ανταποκρίνονται στις κλήσεις αυτές και να μην αποκαλύπτουν προσωπικά δεδομένα και στοιχεία σε διάφορους επιτήδειους.

Περαιτέρω, σε περίπτωση που έχουν αποκαλύψει προσωπικά δεδομένα προτείνεται:

άμεση κατάργηση των εφαρμογών, που οι κυβερνοεγκληματίες ζήτησαν να εγκαταστήσετε,

επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων, στις συσκευές που τυχόν απέκτησαν πρόσβαση (κατόπιν λήψης αντιγράφων ασφαλείας – backup ),

εκτέλεση πλήρους σάρωσης ασφαλείας για τον εντοπισμό μολυσμένων ή επικίνδυνων προγραμμάτων, με τη βοήθεια ενημερωμένου λογισμικού ασφαλείας,

αλλαγή κωδικών πρόσβασης και χρήση ισχυρών κωδικών, συνδυαζόμενων χαρακτήρων και πολυπλοκότητας (Κεφαλαία – μικρά – σύμβολα – αριθμούς) και

άμεση επικοινωνία με το αρμόδιο -κατά περίπτωση- τραπεζικό ίδρυμα σε περίπτωση πραγματοποίησης συναλλαγών – μεταφορών χρηματικών ποσών που δεν αναγνωρίζετε.

Επίσης:

Να αναφέρετε το περιστατικό απάτης τεχνικής υποστήριξης στην εταιρεία, της οποίας τεχνικούς υποδύθηκαν οι επιτήδειοι,

Να καταγγείλετε το γεγονός, ακόμη και σε κάθε περίπτωση απόπειρας, στην Αστυνομία.